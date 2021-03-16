中國駐日內瓦代表團大使　促美英澳等停止借人權干涉別國內政

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-16 06:21

中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭大使3月15日在人權理事會第46屆會議議題四一般性辯論答辯環節發言，介紹新疆、香港等地真實情況，敦促美國、英國、澳大利亞等國停止借人權問題干涉別國內政。

陳旭表示，美國、英國、澳洲、加拿大、部分歐盟國家等濫用人權理事會平台，散播虛假訊息，對中國無端指責，中方對此堅決反對。

陳旭表示，中國堅持以人民為中心，推動人權事業發展取得顯著成就。當前，新疆、西藏繁榮穩定，各族人民安居樂業。新疆經濟總量在過去60多年增長了200多倍，人均預期壽命成倍提高，維吾爾族人口成倍增長。要把「種族滅絕」的帽子扣到中國頭上，荒謬至極，絕不可能得逞。他稱香港事務完全屬於中國內政，不容外界干涉。香港國安法實施後，香港實現由亂及治的轉折，香港居民的合法權利得到更好行使。全國人大作出完善香港特區選舉制度的決定，將從制度機制上全面貫徹落實「愛國者治港」原則，確保香港長期穩定和「一國兩制」實踐行穩致遠。

陳旭表示，中方歡迎人權高專訪華並訪疆，雙方正就此保持溝通。高專訪華是友好訪問，不是進行有罪推定式的所謂「調查」。中方堅決反對任何人利用此事進行政治操弄，向中方施壓。中方已多次邀請歐盟國家去新疆看一看，但他們卻以各種理由推脫，不由得讓人懷疑，他們是要利用涉疆問題來服務自己的政治目的。

陳旭表示，上述國家熱衷於對包括中國在內的發展中國家指手畫腳，卻對自身存在的嚴重人權問題視而不見，閉口不談。例如，美國早就犯下「種族滅絕」罪行，大肆驅逐、殺戮印第安人，美印第安人口下降幅度為95%。面對新冠肺炎疫情，美國未能採取有力措施控制疫情，導致數十萬人失去寶貴生命，美國政客卻推卸責任、諉過他人。澳洲海外軍人殺害平民，包括兒童；可信報告表明，澳洲有關士兵犯下嚴重的戰爭罪行。

陳旭最後表示，中方敦促上述國家立即停止侵犯本國和別國人民人權，立即停止借人權問題干涉別國內政，為國際人權保護作出真正貢獻。