緬甸政變｜英媒：有全民盟成員疑遭虐待致死　腹有刀傷牙齒消失

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-16 20:52

英國媒體3月15日報道，根據所獲得的照片，緬甸政黨全國民主聯盟（NLD）成員梭密林（Zaw Myat Lynn）可能是遭虐待慘死，並懷疑曾有人把滾水或化學溶液倒進他的口中。

梭密林的妻子9日天被叫到仰光（Yangon）北部一間軍事醫院認屍，她確定死者是梭密林。官員告訴她，拿走屍體後必須盡快進行火化。

圖為緬甸政黨全國民主聯盟（NLD）成員梭密林（Zaw Myat Lynn）。（Facebook@Zaw Myat Lynn）

軍方交給妻子的驗屍報告中稱，梭密林企圖從拘留所逃跑，期間從高處往下跌9米，最後落在一個鋒利的金屬圍欄上死亡。但妻子之後另有發現，他的傷勢顯示可能是遭酷刑折磨致死。

牙齒消失 舌頭「融化」

《衞報》稱，從獲得的照片中發現有關梭密林生前最後數小時的線索，似是有人把滾水或化學溶液倒進他的口中，他面部皮膚脫落，牙齒不見蹤影，舌頭亦「融化」，身體側面有嚴重瘀傷。除此之外，他的腹部有刀傷。報道稱，傷口似乎是生前留下，可能這才是他的死因。

梭密林是一名日文教師，一直身處反政變示威活動的最前線。他曾在Facebook分享軍方毆打並槍殺和平示威者的影片，大罵軍方是「恐怖分子」和「狗」。軍方8日闖入仰光郊區一間職業院校逮捕他。

已遭解散的緬甸議會上議院議員巴妙登 （Ba Myo Thein）指控稱，梭密林是第2名遭受酷刑的全國民主聯盟成員，另一名成員欽貌拉（Khin Maung Latt）亦是於拘留期間死亡。