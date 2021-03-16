示威不絕、暴力升級　緬甸局勢前景已可預估

撰文： 周萱 吳迪 最後更新日期： 2021-03-16 14:36

緬甸（Myanmar）軍方自2月下旬採取更激烈手段彈壓示威者以來，該國「最血腥一日」的紀錄不斷刷新，據人權組織統計，該國3月14日一日就有至少74人在街頭抗爭中死亡，目前死亡總人數攀升至183人。 鮮血、葬禮和怒火激發了示威更大的動能，軍方在一年緊急狀態內調查去年選舉舞弊、重新大選及和平交權的承諾，正面臨越來越多不確定性。

回顧緬甸軍方2月1日發動政變時的聲明，軍方強調去年11月8日大選時選民名單有巨大前後不一之處，而聯邦選舉委員會未能解決這一事項，因此根據2008年憲法賦予的權力，宣布國家進入為期一年的緊急狀態。

軍方發言人左敏吞（Zaw Min Tun）2月16日在政變後的首場記者會上，承諾軍方不會長期掌權。他在3月11日最新一場發布會時繼續重申「五點線路圖」，包括重組選舉委員會 - 防控疫情 - 恢復經濟 - 與21個民間地方武裝組織全面和解 - 一年內舉行「公平公正」的選舉，並將權力移交給獲勝政黨。

但問題是，近年來剛接觸民主化進程的緬甸年輕人顯然不接受這套說法，不斷在街頭示威，而警方和軍方拒不讓步，乃至不懼開火的強硬姿態，使得流血事件不斷發生，為示威者的憤怒仇恨添加源源不斷的新燃料，乃至有引發社會各界逐步參與示威之趨勢。

緬甸遇難示威者家屬朋友送葬。（美聯社）

當選票無法反應軍政現實

眾所周知，緬甸軍方發動政變，原因固然包括去年選舉存在可疑之處，譬如軍政府所言的「1,050萬張潛在造假選票」。但更多地還是軍方對選舉結果感到憂慮，擔心全民盟一黨獨大會引發國內各派系、各軍閥間的衝突。

畢竟，選舉姑且可以反應民意，卻無法反應軍力，全民盟能拿到選票，卻無法拿到槍——而緬軍內部盤根錯節的利益關係、各少數民族軍閥擁軍自重的現實，都令自詡為「緬甸大家長」的軍方在看待2020選舉一面倒的結果時，感到深深憂慮。

緬甸長年由軍政府專制，軍方自2010年才放權舉行民主選舉，這既是出於飽受國內外壓力，更是因為專制的方式已經愈發無法適應時代潮流。是以軍方在2008年制定新法，在確定自己時時握有國會25%議席、國安相關部長任命、一個總統候選人提名（國會上下兩院和軍方分別提出總統候選人並投票，落選者仍可成為副總統）等關鍵權力，可以在必要時平穩時局後，遂於2010年開始，逐步通過由鞏發黨（USDP）到全民盟（NLD）的相繼執政，漸進推動國家民主化進程。

在此基礎下，全民盟也有了更多與既有政制博弈的空間。關乎緬甸政治資源分配，除了軍方長期握有的25%議席，親軍方的鞏發黨亦在兩院大致擁有約7%的席位，再除去略高於11%掌握在各少數族裔手中的席位，剩餘約55%的選票便在全民盟手中。

藉此民意支持，全民盟去年在明知無法達到國會75%議員讚成的修憲門檻時，仍試圖推行新憲法限制軍方權力，雖然3月時以闖關失敗告終，但11月的大選結果讓全民盟略微提高議席優勢，亦給了全民盟藉此進一步推進的民意加持。

有鑒於此，自11月初大選結束起，軍方便趁着鞏發黨和少數族裔政黨對選舉結果的爭議，一再要求全民盟予以澄清。本質上，與其說是軍方讓全民盟「澄清」，倒不如說這是局方在要求全民盟「分蛋糕」——而權當選舉不存在造假，這種選舉結果無法落實的情況，既是既得利益群體試圖維護權益，亦是「軍政分離」的緬甸政局所需面臨的現實問題。

在軍方的強力鎮壓下，示威規模依然不減，圖為3月14日仰光民眾靜坐示威。（美聯社）

誰才是真正話事人？

而後全民盟的選擇，最終為這次軍變埋下了伏筆。在大選結束至軍變發生的近三個月期間，全民盟否認「造假」指控，堅持選舉結果「不容攻擊」，乃至拒絕按慣例給年屆65歲即將退休的軍隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）予以終身司法豁免權。

全民盟這種拒絕「分蛋糕」，拒絕接受緬甸軍政現實，堅持民主選舉結果，強硬推動民主化改革的姿態，最終令軍方改變了態度，全民盟從那個「令人厭煩卻能幹的大兒子」變成了「妄以為自己是話事人的豎子」。在軍方看來，這種全民盟一家獨大的議會席位結果，不僅有可能引發緬族和各少數民族的衝突，更會威脅到圍繞軍方架構的利益群體，更直接威脅到緬甸的漸進國家民主化方案。

是以，當全民盟最終喊出「新一屆下院會議將在2021年2月1日如期舉行」的宣言後，發現「規勸」無用的軍方，便在2月1日凌晨將這雖有民意卻沒有武裝的全民盟一舉拘禁。

還能回到漸進路徑圖嗎？

現下，緬甸軍方血腥鎮壓的手段令舉世驚詫，不過關乎緬甸軍方過往數年的行為，以及其政變當日所發佈的聲明，可以預估軍方最終仍會經由選舉交權，以避免全民盟大獲全勝、又或是昂山素姬無法參選的情況下，重新分配權力。

為此，軍方正一面「大無畏」鎮壓示威，一面加速推進大選，團結一切可以團結的力量。

政變當日，緬甸國防軍信息團隊發佈公文，稱軍方質疑的並非2020選舉結果，而是選舉中可能存疑的過程。（dsinfo.org）

其麾下鞏發黨2月26日與53個地方民族政黨聯合宣布去年大選無效，表明其站在同一陣線。軍方3月11日還撤銷了若開邦獨立武裝「若開軍」的「恐怖組織」認定，因其未有聲援反軍方示威，此舉顯然有拉攏之意。

另外，新選舉委員會正考慮將現時的「簡單多數」選舉制度改變至「比例代表制」，以便讓地方小黨擁有更多席位，削弱全民盟可能獲得的席位。軍方同時給前國務資政昂山素姬、前總統溫敏安上更多罪名，除了此前令人啼笑皆非的「走私對講機」罪後，也搬出了更具殺傷力的貪腐罪名，旨在剝奪這些全民盟大將的政治權利。

可是，示威者以外的緬甸大多民眾或許對軍政府原有一定耐受程度，對於這類針對性操作也可以接受，但近來示威者不斷上升的死亡數字，就讓緬甸社會越發義憤填膺。愈發暴力的鎮壓行動似乎並未減弱示威的動能，而隨着3月27日緬甸「建軍節」（昂山素姬父親昂山將軍1945年3月27日率緬軍對抗日本）等紀念日的到來，示威浪潮無疑會迎來一個又一個巔峰。

人們應可以相信軍方「年內舉行選舉，按選舉結果交權」的承諾；人們應也可預估，軍方將會在這場即將舉行的選舉中嚴防「1,050萬潛在造假選票」的局面；但香港經驗便可證明，在群情激奮的情況下選舉，動員力更強的示威一方更有利，是以除非選舉規則或門檻發生修改，否則即使經過政變，全民盟最終恐怕只會獲得比2020年11月大選更多的選票。

所以，除非軍方所圖的是一個「沒有昂山素姬、更為漸進」的全民盟，否則這場政變又將如何把國家帶回「漸進路徑圖」？至少目下很難看到一個理想的結果。

緬甸第二大城市曼德勒的僧人3月12日上街支持「緬甸聯邦議會代表委員會」（CRPH）。（美聯社）

全民盟只怕愈發激進？

更令人堪憂的是，政變或許不僅無法達到「規管全民盟」的效果，反而有可能令全民盟變得愈發激進。

雖然該黨一度被詬病除了昂山素姬之外後繼無人，且70位以全民盟為主的當選議員組成的「緬甸聯邦議會代表委員會」（CRPH）也曾被激進示威者批評過於溫和。不過CRPH在上周選出的流亡政府代理副總統、前議長曼溫凱丹（Mahn Win Khaing Than）於3月13日首次發表公開演說，表示稱已獲得部分武裝組織支持，誓言會革命推翻軍方政權，同時承諾民眾「黎明即將到來」。CRPH駐聯合國特使薩薩醫生（Dr.Sasa）也矢言廢除2008年憲法，成立一支聯邦軍與軍方對抗。

可以說，全民盟內部將有更多的人放棄昂山素姬在「8888革命」時的非暴力態度，放棄在軍方制定憲法內博弈的打算，滑向一條更有革命意味的道路。

與此同時，一眾原本便與軍方對戰多年的少數民族勢力，亦在趁機發力。目前，已有與緬軍多年戰鬥的民間地方武裝組織（民地武）宣稱和示威者站在一起，包括頗有實力的克倫民族聯盟和克欽獨立軍，前者高調收留不願對民眾開槍的緬族警察，後者趁機埋伏軍方。

不過，這些民地武向來只是在地方作戰，大多數組織事實上與軍方已成為利益共生體，還受到包括中國方面在內勿令升級事態的巨大壓力。且許多倡議家都在呼喊為避免「8888革命」抗爭失敗經驗重演，示威青年不能就此逃至叢林，而是要持續在城市抗爭，地方武裝和流亡全民盟領袖也必須擔起責任。

中資企業3月14日被縱火，緬甸民眾在遠處觀看。（美聯社）

軍方的進一步舉動

全球最大政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia）的報告預測，軍方有五成可能在未來一兩年恢復秩序並準備選舉，但有三成可能爆發內戰，淪為「失敗國家」。後者顯然是軍方不願看到的發展，軍方是希望漸進改革，其經濟利益與緬甸發展高度嵌合，緬甸滑向內戰將是一個多輸局面。

在此背景下，如何穩定局勢？如何以令示威者信服的方式令國家進入下一步？如何保護外國投資不受損害？雖然在緬甸投資最多的東盟、日本、中國等不會「干涉他國內政」，但局勢長期不穩、罷工乃至破壞性事件，也會大大影響外資的信心。

緬甸軍方在發動政變前，想必是計算好利害得失，希望以短期混亂避免國內衝突加劇，換取長期穩定。但現實似乎證明，政變所激起的反彈正有逐步加大的趨勢，乃至隨着暴力的增加不斷升級。任由該趨勢發展，將嚴重影響軍方的「漸進路徑圖」。

在緬甸的軍政現實下，任何方案若無軍方支持都是不切實際；至於「國際戰線」，東盟、日本、中國等持份者的最大訴求就是緬甸穩定，而無論是軍政府、鞏發黨還是全民盟執政，都需要有軍方的支持才可實現穩定；至於持份有限的歐美，既不會也無法實施能改變局面的制裁，更不會發起諸如戰爭等實質行動。

所以緬甸的時局雖然仍待觀察，但已經可以大抵預估到其結果：軍方興或一面實施更為強硬的鎮壓措施，並在示威者日漸疲乏時，予以「示威者仍覺得不夠，但值得入袋的『巨大讓步』」，另一面加速和各少數民族達成協議。而在前者僵持的情況下，後者也便成為影響時局的箇中關鍵。