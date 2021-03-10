緬甸政變｜全國民主聯盟第2名職員被拘期間死亡

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-10 09:03

緬甸政黨全國民主聯盟（NLD）有第2名成員在被扣留期間死亡。這是2天內有2名NLD職員在被拘期間去世。1名曾任國會議員的全民盟成員稱，持續參與示威的成員梭密林（Zaw Myat Linn）在香港時間8日早上9時30分死亡。

社運人士的貌桑哈（Maung Saungkha）是梭密林的朋友，前者稱死者家屬已被召去領回遺體，卻沒告知死因。

半島電視台9日稱，軍方及警方都沒有就媒體要求置評作回應。

一名2020年大選曾擔任競選經理的成員欽貌拉（Khin Maung Latt）6日被捕，之後死亡。一名NLD領袖稱從來自軍方醫院的照片可見，欽貌拉頭部後方有一個傷口，背上有瘀傷。

以緬甸國務資昂山素姬為首的NLD，成為搜捕行動中被針對的對象。3月7日阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）引述家屬稱，保安部隊3月7日凌晨在仰光突擊搜查，欽貌拉及幸溫（Shein Win）與另外一些人被捕。當局7日早上通知家屬，欽貌拉和幸溫都已死亡。

緬甸軍方自2月1日發動政變後，示威者2月2日起上街，迄今已是37天。軍警在2月底、3月初加強鎮壓及搜捕。緬甸的援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）統計，迄今已有逾60示威者被殺，近1800人被拘。