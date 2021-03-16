美日高官2+2會議　聯合聲明提到嚴重關注香港新疆人權情況

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-03-16 20:20

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與防長奧斯汀（Lloyd Austin）3月16日下午在東京與日本外相茂木敏充、防衛相岸信夫舉行「2+2」會議，聯合聲明稱，美國和日本對地區最近出現的破壞事態發展表示嚴重關注，例如是中國的《海警法》。聲明又透露，兩國官員還就香港以及新疆的人權情況表達嚴重關注。

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聯合聲明稱，布林肯、奧斯汀以及茂木敏充、岸信夫重申美日同盟是印太地區和平、安全以及繁榮的基石。美國強調，它堅定不移地致力於通過各種能力保衛日本，包括核武器。

聲明指出，美國和日本承認，中國那些與現有國際秩序不符的行為，給美日同盟和國際社會帶來了政治、經濟、軍事和技術方面的挑戰。

兩國高官承諾反對針對該地區其他國家的脅迫和破壞穩定的行為，這些行為破壞了基於規則的國際體系。雙方重申支持暢通無阻的合法貿易，尊重國際法。

Great discussion with @Secdef, @moteging, & @KishiNobuo on the importance of a free, open, & inclusive Indo-Pacific anchored by universal values & uninhibited by coercive power. We』re committed to cooperation with Japan including as part of the Quad & trilaterally with the ROK. pic.twitter.com/37VkmiMfrR — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 16, 2021

聲明還指出，兩國高官還對該地區最近出現的破壞性事態表示嚴重關切，比如中國的《海警法》。此外，他們還討論了美國保衛日本的堅定不移的承諾，這些承諾源自《美日安保條約》第五條，該條款適用於尖閣諸島（中國稱釣魚台）。美國和日本反對任何試圖改變現狀或破壞日本對這些島嶼的管理的單方面行動。

聲明還指出，兩國官員強調了台灣海峽和平與穩定的重要性，他們重申反對中國在南海不合法的海洋主張和活動，並稱否定中國主權主張的2016年常設仲裁法院仲裁結果是最終判斷。

嚴重關注香港及新疆人權情況

聲明還透露，兩國官員還就香港以及新疆的人權情況表示了嚴重關注。

在會晤之後，四人還一起召開了聯合記者會。針對中國允許海警局船隻使用武器的《海警法》，岸信夫表示：「絕對無法接受在東海和南海海域加劇緊張。決心用所有手段來守護日本的領土。」

布林肯在Twitter上就這次會晤發推文說，四人一起討論了自由、開放和包容的印太地區的重要性，該地區以普世價值觀為基礎，不受恐嚇行為的約束。

當天，日本航空自衛隊還透露，美日3月15日在東海實施了聯合防空戰鬥訓練。有分析稱，此舉旨在對加強海洋活動的中國進行制約。

針對外界對中國《海警法》的不滿，中國外長王毅3月7日在記者會上說，中國頒佈實施《海警法》，這只是一項例行的國內立法，不針對特定國家，完全符合國際法和國際實踐。包括日本在內，很多國家早就制定實施了類似法律。通過友好協商來處理海上爭議，不使用武力或以武力相威脅，這是中國政府的一貫立場，是中方同周邊鄰國之間的長期共識。但是日本方面並不同意王毅的說法。