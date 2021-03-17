菅義偉會晤美卿防長　提出日美主導發展印度太平洋

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-03-17 12:25

日本首相菅義偉3月16日晚於東京首相官邸接見美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。菅義偉表示，希望確認日美同盟紐帶。雙方同意以日美主導的形式維持和發展「自由開放的印度太平洋」。

菅義偉表示，樂見美國總統拜登（Joe Biden）政府重視同盟國和夥伴的關係。會談確認美日同盟的重要。

菅義偉說，美日同盟是印太和平、穩定與繁榮的基石，在日益嚴峻的安全保障環境中，美日同盟的重要性日益增高。他強調，自己將通過與拜登的會談，加強兩國同盟。

菅義偉還提到，中國施行《海警法》試圖單方面改變東海和南海現狀，日方對此表示嚴重關切。

對於駐日美軍整編，菅義偉指出：「要確保駐日美軍的穩定駐留，當地的理解不可或缺。」雙方確認維持威懾力的同時穩步減輕當地負擔的重要。菅義偉為立即解決朝鮮綁架日本人問題尋求合作，得到支持。

圖為2021年3月16日，日本首相菅義偉於官邸會晤美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀。（美聯社）

美國國務院則發表聲明稱，美日強調同盟是印太地區和平、安全和繁榮的基石。根據《美日安保條約》第5條，美國重申「堅定保護包括尖閣諸島在內的日本的義務」，並反對任何單方面試圖改變東海現狀的努力。