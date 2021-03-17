英國鷹派批評政策報告對華不夠強硬　約翰遜警告避免採取冷戰思維

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-03-17 17:20

英國公布外交與國防政策檢視報告，稱中國是體制的「競爭者」，遭保守黨鷹派議員批評不夠強硬。首相約翰遜（Boris Johnson）3月16日表示，贊成對中國採取更平衡的策略，但警告英國應該避免對中國採取冷戰思維。

雖然文件承認中國將為英國帶來風險，並將中國描述為「英國經濟安全的最大國家威脅」，但約翰遜表示，英國將繼續追求與北京建立「積極的貿易和投資關係」。文件的措辭無疑會讓英國政界主張對中國強硬的鷹派感到失望。

英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）共同創辦人帕特森（Johnny Patterson）於《旁觀者》撰文表示，約翰遜政府從脫歐到中國議題，充斥「蛋糕主義」，試圖兩面討好。

他表示，約翰遜的中國政策基本圍繞三個重點。第一，追求與中國有更多貿易連結；第二，強調人權和英國價值觀；第三，保護國家安全。然而，第一項卻與另外兩項相互衝突。

英國下議院情報和安全委員會主席劉易斯（Julian Lewis）引用這份文件對中國的描述，認為中國是「應對流行病防禦、生物多樣性和氣候變化等全球挑戰方面愈來愈重要的合作伙伴」。

劉易斯質問約翰遜，「這難道不是表明，英國前首相卡梅倫（David Cameron）時代天真的對華政策仍然存在英國政府一些部門嗎？」不過約翰遜回應指，那些要求英國對中國進行新的冷戰，或者要求英國將經濟與中國完全隔絕的人錯了，「英國要取得平衡，我們需要與中國有一個清醒的關係」。