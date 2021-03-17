英國女子遇害案引爆民眾對警怒火　擴警權新法案受抨擊｜新聞背後

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-17 23:47

英國一宗33歲女子埃弗拉德（Sarah Everard）遭殺害的案件，不但引發全國關注女性人身安全的問題，更引爆當地不少民眾對警察的怒火。3月13日的悼念活動演變成示威，警察與公眾爆發肢體衝突，且在這次事件的背景下，英國議會正審議擴大警權的新法案，面臨更大的反對聲。

埃弗拉德之死

這次事件始於33歲女子埃弗拉德3月3日步行回家期間失蹤，在一周後，警方在肯特郡（Kent）一個樹林發現她的遺體，令社會震驚的是，一名在職警察捲入案中，他因涉嫌綁架和殺害埃弗拉德遭起訴，引來社會譁然。

在埃弗拉德遇害案後，女性人身安全因 成為英國熱門社會議題，倫敦逾千名民眾集會舉行悼念活動，就連英國王室威廉王子（Prince William）的妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）也有現身。

The Duchess of Cambridge has paid her respects to Sarah Everard at Clapham Common bandstand pic.twitter.com/fOCDsV8SuR — Thomas Newton (@SkyTNewton) March 13, 2021

這次事件之後演變為對警察的不滿，除了此案牽涉警察外，在悼念活動上，警方警告民眾不應集會，要遵守抗疫規定，在現場氣氛逐漸緊張後，警方與民眾發生衝突，至少4人被捕，網絡上之後流傳警方把數名女子拖離現場的照片與影片，成為公眾開始對警察出現怒火的原因。

《紐約時報》指，據報警方之後到埃弗拉德失蹤的倫敦南部街區，逐家逐戶告誡當地的女性為了自身安全應留在家中，這個舉動同樣引發公眾不滿。

英國現正審議擴大警權的「警察、罪行、刑罰與法庭」議案，民眾3月16日在國會外示威（AP）

反對擴大警權新法案

英國現正審議擴大警權的「警察、罪行、刑罰與法庭」議案（Police, Crime, Sentencing and Courts Bill，暫譯），這個長達307頁的法案，內容包括加大警察限制民眾示威的權力，例如是設置開始與完結時間、限制音量等，英國下議院最新在3月16日通過二讀。

批評者不滿這是收窄民眾的示威自由，近日也就此展開示威活動，工黨表示反對新設的限制示威措施，形容新法案是一團糟。至於國際特赦組織英國分會更警告，若然措施成為法律，相信只會出現更多像在埃弗拉德悼念活動上的衝突場面。