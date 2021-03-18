坦桑尼亞總統馬古富力離世　終年61歲　生前多次發表具爭議言論

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-18 05:39

非洲國家坦桑尼亞（Tanzania）副總統蘇盧胡（Samia Suluhu Hassan）3月17日在國營電視台宣布，總統馬古富力（John Magufuli）因病離世，終年61歲。

馬古富力自2月27日以來就沒有露面，外界有傳言指他可能感染新型冠狀病毒（COVID-19），但當局在3月12日否認他身體抱恙。蘇盧胡表示，馬古富力因心臟問題在6日入院，翌日出院，惟一周後他感到不適，再次到醫院接受治療，但最終不治。

在野黨領袖日前曾指馬古富力患上心臟病，而且情況危殆，但當局沒有證實或否認消息。

馬古富力在2015年上台，並在2020年成功連任，惟他在2021年因心臟病離世，終年61歲。（Reuters）

根據當地憲法，副總統可以完成總統餘下任期，由於馬古富力在2020年成功連任，意味蘇盧胡將擔任總統職務至2025年，亦令她可能成為當地首位女總統。

馬古富力在2015年上台，其無視反對推行政策的作風，令他有「推土機」之稱。他生前不少言論充滿爭議，包括對新型冠狀病毒疫情持懷疑態度，從來不戴口罩，而且沒有購買疫苗，只呼籲民眾以祈禱和服用草藥抗疫，當局亦在5月之後都沒有公布疫情數字。

另外馬古富力曾形容推廣節制生育的人是在「提出不好的建議」，指用避孕措施的都是「懶惰的人」。他又稱獄中有濫用藥物以及同性戀，是因為囚犯「就業不足」所致，結果惹來外界多番批評。