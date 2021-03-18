美韓外長防長舉行會談　強調合作解決朝鮮核問題

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-18 11:50

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）訪問韓國，3月18日與韓國外交部長鄭義溶和國防部長徐旭舉行「2+2」會談。雙方會後發表聯合聲明，強調朝鮮核問題是同盟關係的首要事項。

聯合聲明表示，兩國一致認為朝鮮核導問題是同盟事務的首要問題，並重申合作解決問題的立場。韓美再次確認全面履行聯合國安全理事會對朝決議的重要，承諾緊密協調與朝鮮半島有關的所有問題。

聲明強調，雙方一致認為應在韓美共同研究制定的對朝政策框架內解決上述問題，為此，兩國將就美國對朝政策持續開展高級別磋商。

美國重申致力防衛韓國和利用美國全面能力擴大威懾力，並透過聯合訓練和演習維持全面準備姿態，應對所有共同威脅。雙方確認美日韓三方合作的重要，承諾繼續推動有利多方和具前瞻的合作，促進區內和平、安全和繁榮。

圖為2021年3月18日，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀與韓國外交部長鄭義溶和國防部長徐旭舉行會談。（Getty Images）

布林肯：中國於朝鮮無核化扮演關鍵角色

布林肯表示，中國於朝鮮無核化扮演關鍵角色，並提到朝鮮人遭到廣泛和有系統的虐待，重申致力改善他們的生活。他指，華府檢視朝鮮政策的工作將於未來幾周完成，施壓和外交選項都有考慮。

奧斯汀提到，移交戰時作戰指揮權需要更多時間。徐旭則指，未有與奧斯汀談到縮減駐韓美軍規模。

韓國外交部韓美防衛費分擔談判大使鄭恩甫和美國駐韓大使館臨時代辦拉普森同日簽署第11份防衛費分擔特別協定。韓國外交部一名官員表示，簽署協議體現出韓美政府對加強同盟關係的決心，兩國防衛費協定的空白由此得以填補。