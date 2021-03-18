美韓外長防長會談｜華府改變立場？省去「半島」剩「朝鮮無核化」

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-18 18:20

美韓在3月18日舉行「2+2」會議，會後兩國發表聯合聲明，表示一致認為朝鮮核導問題是同盟事務中的首要事項，並確認將努力推動朝鮮半島無核化。不過在美國的措辭中，說明的是「朝鮮無核化」，而非「朝鮮半島無核化」，引起討論。

圖為3月18日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和韓國外長鄭義溶在首爾舉行會議，兩人互相擊肘代替握手。（Reuters）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在18日提到相關的話題時，使用的都是省卻了半島的「朝鮮無核化」（denuclearization of North Korea）。

這是一個矚目的轉變，因為在過去美國的措辭，包括前總統特朗普（Donald Trump）及聯合國的場合，使用的都是「朝鮮半島無核化」（denuclearization of the Korean peninsula）。

被問道相關的提問時，韓國外長鄭義溶表示，使用「朝鮮半島」會更正確，由於韓國沒有核武，因此使用朝鮮半島可更容易說服朝鮮仿效韓國的做法。韓國國防部的聲明亦表示，美韓「重申朝鮮半島無核化的共同目標」。

目前未知美國的措辭是意外還是故意，因為同行的國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），在發言時均使用過「朝鮮無核化」及「朝鮮半島無核化」，因此無法肯美國是否在立場上有轉變。

有分析指，若美國改變對無核化的立場，會使朝核談判變得更困難。路透社引述麻省理工學院核事務專家納蘭（Vipin Narang）表示，使用「朝鮮無核化」會意味這是單方面的義務，恐怕朝鮮難以答應。

特朗普政府雖然成功向朝鮮打開對話大門，但在無核化談判上陷入僵局。朝鮮一直要求美國撤回制裁，才會逐步放棄核武，而雙方在朝鮮棄核的步伐上一直無法達成共識。