中美2+2｜中國代表團先抵阿拉斯加　安克雷奇2天3輪會晤共9小時

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-03-18 18:07

3月18日凌晨，中国代表團率先抵達美國阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）準備參加中美高層會晤。中美雙方將舉行3場會談，共計9小時。值得注意的是，本次會晤參與人員少、級別高、時間長。

美國國務卿布林肯目前正在韓國進行訪問，他將在18日晚前往安克雷奇出席中美高層會晤。圖為3月18日，布林肯（左）和韓國外交通商部長官鄭義溶共同出席特別措施協議儀式並互相肘擊。（Reuters）

據央視新聞3月18日下午4時30分報道，應美方邀請，由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及國務委員兼外長王毅率領的中國代表團及其隨行人員抵達美國阿拉斯加州安克雷奇，準備參加中美高層戰略對話。

此次高層戰略對話將於3月18日至19日舉行。美方參加對話的為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）。

中國駐美大使崔天凱已於3月17日抵達會晤地點，布林肯將在結束對韓國的訪問之後返回美國。

中美對話18日早上1時（香港時間19日早上5時）開始，進行兩輪對話。雙方在3月19日上午進行第三輪對話，每一輪時長可能達到3個小時。

中美「2+2」會談舉行前，布林肯在韓國談朝鮮核問題（點擊查看大圖）：

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報道指出，9個小時的雙邊對話是很少有的，而且是雙方最高級別的外交國安官員。參與這一次對話的人員少，級別高，時間長。美國此前舉行的美日印澳四國峰會只有90分鐘，美日、美韓「2+2」也沒有這麼長時間密集磋商。