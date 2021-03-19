阿斯利康疫苗｜牛津大學歡迎歐盟及英國決定　約翰遜：明天接種

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-19 02:55

英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗被指引起血栓等副作用，歐洲藥品管理局（EMA）及英國衛生部門3月18日都認為疫苗安全有效，一同研發疫苗的牛津大學歡迎當局的決定，首相約翰遜（Boris Johnson）則表示在19日接種。

牛津大學疫苗實驗首席調查員波勒德（Andrew Pollard）表示，對EMA及英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）重申疫苗好處大於風險，因此應繼續接種的決定表示歡迎。他認為，各國的公共衛生部門需監察疫苗分發情況，強調任何新疫苗都以安全為優先。

英國至今有5人接種阿斯利康疫苗後出現血栓，政府首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）認為，全國已有1100萬人接種疫苗，因此相比之下，引起血栓的風險非常低，即使可能是潛在風險，都不一定會發生。不過惠蒂承認，有部分原本預約接種的人士在歐洲暫停疫苗後沒有現身，但同時全國的接種人數亦接近新高。

全球多國錄得民眾接種阿斯利康疫苗後出現血栓的情況，歐洲藥品管理局及英國衛生部門都指疫苗安全有效，英國首相約翰遜更表示會在3月19日接種這款疫苗。（Reuters）

MHRA負責人行政總裁雷恩（June Raine）則表示，現時未有偶然關係證明疫苗與血栓有連繫，當局在評估情況與疫苗阻止出現感染者入院及死亡的風險過後，肯定疫苗的好處明顯大於風險。

約翰遜稱，牛津／阿斯利康及輝瑞（Pfizer）的疫苗都是安全，因此大家在時機來臨時都應接種，並指自己會在19日接種前者。他同時提到，來自印度的阿斯利康疫苗面對供應延誤等問題，導致英國在4月的接種速度會放緩，強調目前的供應仍足以令當地達成所有50歲以上人士在4月中之前接種首劑疫苗、以及全國所有成年人在7月底前接種的目標。

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