撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-19 16:18

中美外交高級官員3月18日在美國阿拉斯加加安克雷奇展開首輪談判，但罕見地雙方在發表開場白及傳媒拍照環節已出現爭論。中方在不出2個小時後回應，稱美方發言嚴重超時。惟美媒此前引述華府官員稱，是中方將本來安排予雙方首長2分鐘的發言時間，說了20分鐘。此外在是否安排記者在場採訪方面，雙方也出現爭議。

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美官稱中方超時

美國時間3月18日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅在安克雷奇同美國務卿布林肯（Anthony Blinken）、美國家安全顧問沙利文（Jake Sulivan）舉行中美2+2會談。

美國有線新聞網絡（CNN）18日引述美國一名高級官員稱，「他們以即場以違反外交禮儀說明這一點（指中方在場內表現嘩眾取寵）；我們同意各方首長有一個短的開場白（2分鐘）。」這位高官稱布林肯及沙利文發言時間都接近符合這個安排，但中方代表團說了超過20分鐘。

▼美國PBS Newshour的外交事務及防務記者Nick Schifrin引述美國高級官員稱，中方官員發言超時，而且違反原有的發言安排。

"They made that clear by promptly violating protocol; we had agreed to short (two-minute) opening statements by each principal..." — Nick Schifrin (@nickschifrin) March 18, 2021

▼Nick Schifrin在Twitter發文稱重看影片後的統計結果是：布林肯開場發言2分27秒、沙利文開場發言2分17秒、楊潔篪開場發言16分14秒、之後以普通話及英語交替發言3分26秒；王毅開場發言4分9秒。

Went back to the tape. For the record: @SecBlinken opening statement lasted 2:27. @JakeSullivan46 opening statement 2:17. Yang Jiechi initial statement 16:14. Then 3:26 with alternating Mandarin and English. Wang Yi opening statement 4:09. — Nick Schifrin (@nickschifrin) March 18, 2021

記者稱被美方驅離

是次大會採訪安排較罕見，開放讓記者拍攝1小時，記者可在會場內聆聽及採訪雙方開場發言的內容。但在中方代表完成開場發言後，記者已被場內助理要求離開，但布林肯示意他們回來，稱因中方發言加長了，美方想予回應，並由沙利文補充發言。

楊潔篪在記者被喚回來後，稱美方發言違反守則。

按外交禮儀，此時在美方第二輪發言後，中方也應進行補充發言，但美方要請記者出去。美東下午6時25分，記者團被強制離場。在場中方外交官稱這樣不公平。

美國政治新聞網站Politico在18日的報道中指出，中方官員隨後堅持他們也須進行第二輪的評論。

▼Nick Schifrin在另一則推文指出，在東岸時間下午6時25分，記者們被迫離開會場，但中方外交人員投訴這不公平。有數名包括《紐約時報》、路透社及英美媒體記者稱，楊潔篪批評以「居高臨下」語調發言，稱要求記者們離場證明美國不支持民主：

Then at 625p eastern, pool is forced to leave. But Chinese diplomats complained it wasn't fair. Poolers @EenaRuffini @jakesNYT @humeyra_pamuk pick up the story: Yang criticized US for speaking condescendingly, and said the removal of the media proved US doesn't support democracy. — Nick Schifrin (@nickschifrin) March 18, 2021

中美2+2：圖為3月18日中美外交高級官員在阿拉斯加安克雷奇進行首輪會面。中國國務委員兼外交部長王毅（左）以及中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右）在內的中國代表抵達Captain Cook Hotel。（AP）

中方聲明籲美務實

第一輪會面結束後，中國官媒央視3月19日稱，楊潔篪在中美高層戰略對話開場白中闡明中方有關立場：「我們希望這次對話是真誠的、坦率的。」

央視引述王毅稱，過去幾年，由於中國的正當權益受到無理打壓，中美關係遭遇前所未有的嚴重困難。這種局面損害了兩國人民利益，損害了世界穩定與發展，不應再繼續下去了。

央視稱中方帶着誠意應邀來到安克雷奇同美方進行戰略對話，並做好按雙方事先商定的程序和安排開展對話的準備。但美方在先致開場白時嚴重超時，並對中國內外政策無理攻擊指責，挑起爭端。這不是待客之道，也不符合外交禮儀，中方對此作出嚴正回應。