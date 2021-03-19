三藩市75歲華裔婆婆遇襲案　家人眾籌醫藥費火速破62萬美元

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-19 23:24

美國三藩市75歲華裔婆婆謝肖珍（Xie Xiao Zhen，音譯）3月17日的遇襲事件中，她被一名白人男子打傷眼部及臉部，視力更暫時受到影響，她的家人同日在網上發起眾籌，短時間內就籌得超過62萬美元（約483萬港元）醫藥費，遠遠超過5萬美元的目標。謝婆婆接受當地電視台訪問表示「種族歧視呀...... 陰公，白白打我一捶呀。」

在3月17日上午，有兩名亞裔老人在三藩市的市中心遭39歲疑犯詹金斯（Steven Jenkins）襲擊，受害者除了謝肖珍外，還有83歲越南男子Ngoc Pham，兩人均受傷，幸沒有生命危險。謝婆婆被襲擊後，她揮起手中的木棒反擊疑犯，並用廣東話哭訴「個死X街佢蝦我」，片段在網絡熱傳。

謝婆婆的家人在網絡發起眾籌，結果截至3月19日，已籌得超過62萬美元（約483萬港元）醫藥費，捐款人數逾2.1萬人，遠遠超過5萬美元的目標。

眼角仍有流血水

謝婆婆在接受三藩市KTSF26電視台訪問時表示，當時自己鼻又流血、口又流血，面部受傷，至現時眼角仍有流血水，她稱「種族歧視呀...... 陰公，白白打我一捶呀。」她並表示「我都無撩過佢，我又唔識佢。」

謝婆婆又指，疑犯臉部流血的傷勢，並非她反擊所引致。

↓謝婆婆接受KTSF26電視台訪問↓