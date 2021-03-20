新冠肺炎｜約翰遜接種首劑阿斯利康疫苗　形容沒有太大感覺

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-20 03:56

英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月19日接種阿斯利康（AstraZeneca）的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗，他形容過程沒有太大感覺，並呼籲民眾踴躍接種。

約翰遜到倫敦聖托馬斯醫院（St Thomas' Hospital）接種疫苗，他於大約一年前曾因為確診而要入住同一醫院，更一度在深切治療部接受氧氣治療。他在接種後向傳媒表示，接種過程好像沒有太大感覺，而且非常快。

約翰遜呼籲，大家獲當局通知接種疫苗時，就應為自己、家人及各人著想，如期到指定地方接種。

英國首相約翰遜3月19日在倫敦聖托馬斯醫院接種阿斯利康疫苗，他在大約一年前曾因為感染病毒而入住同一醫院。（Reuters）

英國在19日打破單日接種疫苗的紀錄，目前當地已經有接近一半成年人接種最少一劑疫苗，是全球其中一個效率最高的國家，亦令約翰遜擺脫去年抗疫不力的負面形象，為執政保守黨在民意調查中領先。

歐洲藥品管理局（EMA）及世界衛生組織（WHO）分別認為阿斯利康疫苗與血栓徵狀沒有直接關係，強調安全有效後，約翰遜就表示會在19日接種。另外意大利總理德拉吉（Mario Draghi）同日亦表明會接種該款疫苗，並稱當地在4月每天會為50萬人接種。

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