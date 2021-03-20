美國共和黨議員提出法案　要求撤銷中國貿易最惠國待遇

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-03-20 04:53

美國三名共和黨參議員3月18日提出《中國貿易關係法案》（The China Trade Relations Act），要求華府撤銷中國永久性正常貿易關係地位。

提出有關法案三位參議員分別是科頓（Tom Cotton）、英霍夫（Jim Inhofe）和斯科特（Rick Scott）他們要求撤銷中國在2000年9月獲得的永久性正常貿易關係地位，讓中美貿易關係重回以前的狀態。

科頓認為，中國在二十年來一直維持着永久性最惠國待遇，加劇美國製造業就業職位流失。他指現在是時候保護美國人的就業，並讓中共為其強迫勞動和侵犯人權承擔責任。

英霍夫則是唯一一名在2000年投票反對給予中國永久性正常貿易關係地位的在任的參議員，他表示自己再說一次二十年前的言論，就是不應允許追求貿易，而對中共所做的某些事視若無睹。

他指出，中國多次威脅美國和台灣，盜取美國核秘密和重要科技，再加上持續進行帶來敵意的軍事現代化，以及企圖損害美國的政治制度等，因此有必要終止中國的永久性優惠貿易關係，向中共發出強烈訊息，並支持美國工人。

斯科特則認為自己繼續參與這項重要的工作，保護美國人不受中共及其貿易做法的威脅。

假如法案獲通過，美國總統將需要按照《傑克遜-瓦尼克修正案》（Jackson-Vanik Amendment）的要求，逐年審批中國的最惠國待遇。有關法案亦擬擴展該修正案，將侵犯人權和貿易侵權行為列為失去資格的因素。