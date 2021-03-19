中美2+2｜抗議美方清場　楊潔篪：幹嗎害怕記者在場

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-19 18:59

中美會談：美國與中國外交高官3月18日在美國展開首場會談，但在開場發言時，雙方已有激烈爭論。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及國務委員兼外交部長王毅面對美方批評逐一反駁。

這類高級別外交談判通常是閉門進行，但媒體記者可在會議正式開始前、在與會各方發表開場白時在場內拍攝。這種開場白一般是象徵性的，與會者通常不在記者面前有爭論，或是談及實質問題，惟言談間會釋出一些訊號。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）及國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）講完開場白後，輪到楊潔篪開場發言時，他就美方之前的言論進行「反擊」：「我把你們想太好了，我們認為你們會遵守基本外交禮節。」他強調說「美國沒有資格居高臨下同中國談話，中國人不吃這一套。」

包括布林肯、沙利文、楊潔篪及王毅在內雙方主要與會者發言後，媒體記者是時候離開會場，惟布林肯稱讓記者留下及回來。美方再對中方開場白回應，之後示意記者可離開，卻沒讓楊潔篪及王毅有回應的機會。

美方工作人員當時要求記者離場，中國外交部副部長謝峰馬上稱美方已講了兩輪，這樣不公平。在場工作人員還是繼續要求中國記者離場，當中有人立即抗議稱：「請讓楊主任（楊潔篪）講完話。」

楊潔篪之後提出質疑：「你們的出發點是要說明美國是從一個強有力的角度來說話，幹嘛害怕記者在場？沒有必要害怕記者在場啊？」他進一步稱：「為什麼？讓他們停止（趕記者）。」在中國代表團據理力爭之下，在場所有記者見證了一個維時90分鐘的開場發言與媒體拍照環節。

中美2+2：圖為3月18日中美外交高級官員在阿拉斯加安克雷奇進行首輪會面。中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在首輪會談中發言。（AP）

美方發言掀起爭議

布林肯在第一輪開場發言中，先稱美國堅持加強以規則為基準的秩序，其替代品將會是一個「贏者通吃」的秩序，而在這個世界中我們所有人都將會面臨一個更加暴力和不穩定的世界。

他稱對新疆、香港、台灣、針對美國的網絡攻擊，以及中國對美國盟友的經濟脅迫等問題深感憂慮，稱這些問題威脅到以規則為準、維繫全球穩定的秩序，是以這些問題並非「國家內務」，而將就此與中國討論。

布林肯重申美中關係將在「該競爭時競爭，能合作時合作，須競爭時競爭」。

沙利文在布林肯表態後發言，稱美方代表將就布林肯所提及的問題和中方進行討論，因為這不僅是美國人關注的議題，更在過去兩月與全球各盟友的互動中，聽到相關憂慮。沙利文稱華府會真誠地表達美國的憂慮，強調美國無意尋求衝突，不過會在原則及盟友問題上挺身而出。

2021年3月18日，楊潔篪與王毅在阿拉斯加州參加與美方官員面對面會談。（AP）

籲勿將民主加諸別國

楊潔篪在回應時先表示，希望是次會晤真誠而坦率，強調中美兩國對全球和地區和平、穩定及發展的重要責任，隨後楊潔篪簡述了中國於3月初兩會期間對國家發展的規劃和近期於抗疫、脫貧等方面的成績，並呼籲各國尤其是發達國家同樣做相關努力。「我們的價值就是人類的價值，那就是和平、發展、公平、正義、自由、民主」。

楊潔篪稱中國和國際社會尊崇的秩序是以聯合國為中心、以國際法為基準的國際秩序，而非少數國家倡議的所謂「以規則為準的國際秩序」。楊潔篪表示，中美兩國各有其民主，中國過去數十年在多領域取得了巨大進展，且在聯合國憲章的目的和原則下，對世界和平及發展做出不懈努力。楊潔篪稱，部分國家在全球範圍內發動的戰爭造成巨大傷亡，中國外交就是提倡和平發展，無論是武力入侵、通過各種手段顛覆政權，又或是在他國屠殺人民，都只會給世界造成動蕩，且最終對美國無益。

他在後續表態中，反駁布林肯針對香港、新疆、台灣、網絡攻擊、經濟行動方面對中國的指責，強調香港、新疆、台灣是中國不可或缺的領土，反對美國干預中國內政，並反指美國的人權狀況處於低谷，非裔人士長期遭美國人「屠殺」（slaughtered），認為華府可以做得更好，指美中兩國都應處理本國事務；就網絡攻擊，楊潔篪反駁「美國在這方面可是冠軍，您無權批判他人」；就經濟行為，楊潔篪指華府濫用國家安全概念，威脅國際貿易的未來。

楊潔篪續表示，美國及西方世界不代表國際輿論，當討論到全球價值時，希望美方三思。他續稱，對美國來說，重要的是停止將它的民主加諸世界其他地方。

中美2+2：圖為3月18日中美外交高級官員在阿拉斯加安克雷奇進行首輪會面。中國國務委員兼外交部長王毅（左）以及中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右）在內的中國代表抵達Captain Cook Hotel。（AP）

批評美方言論非待客之道

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）稱，希望雙方都能以自信的方式參與這次的會談，但王毅回應稱，對中國實施制裁不是歡迎客人的方式。

王毅則補充到，「美方在中方即將動身赴美參加中美高層戰略對話前夕出台這一舉措（涉港制裁），這不是正常的待客之道。如果美方想以此增強所謂對華優勢的話，那完全是打錯了算盤，恰恰暴露了內心的虛弱和無力。這種做法絲毫不會影響中方的正當立場，也絲毫不會動搖中國人民維護主權和尊嚴的堅定意志」。

他稱，「美方剛才在開場白中還聲稱一些國家認為中國脅迫他們。美方要搞清楚這是來自他們的說法，還是美方自己的主觀臆斷。如果美方僅僅因為一些國家是美國的盟友就偏聽偏信，甚至袒護他們的錯誤言行，那麼國際關係就很難正常發展。到底誰在脅迫誰，世界人民自有公斷，歷史也會作出公正結論」。

王毅最後表示，「習近平主席和拜登總統除夕通話非常重要，雙方達成的共識為中美關係重回正軌指明了方向。國際社會高度關注我們在這裏的對話，關注雙方能否各自真正顯示出誠意和善意，關注我們能否從這裏向全世界發出積極和正面的信號。如美方願意，我們可以同美方一道，在相互尊重的基礎上交換意見，共同把這份責任承擔起來，把我們應當做的工作做好。」

楊潔篪也會上稱，美國與中國打交道，就要在相互尊重的基礎上進行。歷史會證明，對中國採取卡脖子的辦法，最後受損的是自己。

楊潔篪強勢回應美國的影片公開後，大陸網民為此熱烈討論。有人上載120年前中國進行喪權辱國的《辛丑合約》談判時的照片，與是次會談照片對比。有網民稱「同是辛丑年，世界沒變，中國變了。」亦有人稱「請美國注意跟中國說話態度」，還有網民大讚楊潔篪回應美方十分有魄力，今日中國已不同往日。