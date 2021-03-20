中美2+2｜中方提出紅線：中共執政地位和制度安全不容損害

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-20 09:11

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外長王毅3月18日至19日於安克雷奇同美國國務卿布林肯、總統國家安全事務助理沙利文舉行中美高層戰略對話。 新華社報道，雙方圍繞各自內外政策、中美關係以及共同關心的重大國際地區問題進行坦誠、深入、長時間、建設性的溝通。雙方認為對話是及時的、有益的，加深相互理解。

中方表示，過去幾年，由於中國的正當權益受到無理打壓，中美關係遭遇前所未有的嚴重困難。這種局面損害兩國人民利益，損害世界穩定與發展，不應再繼續下去了。中方願同美方加強戰略溝通，推動互利合作，妥善管控分歧，推動兩國關係沿着健康穩定軌道向前發展，造福兩國人民，促進世界持久和平與繁榮。

中方強調，中國共產黨的執政地位和制度安全不容損害，這是不可觸碰的紅線。中國無意干涉美國的政治制度，無意挑戰或取代美國地位和影響。同時美方應當正確看待中國的政治制度和發展道路，正確看待中方一系列大政方針，正確看待中國對世界的影響。

中方指出，中國將堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅持獨立自主、堅持和平發展、堅持合作共贏、堅持多邊主義、堅持公平正義，持續推動構建人類命運共同體。中方表示，中美關係的本質是互利共贏而不是零和博弈。中美兩國並不必然相互構成威脅，差異分歧並不構成中美對抗的理由，中美雙方誰都無法承受衝突對抗的後果。雙方要根據兩國元首通話精神，保持溝通渠道暢通，恢復正常對話交往機制，開展互利合作，妥善管控分歧，避免誤解誤判。中方敦促美方消除上屆政府對華錯誤政策影響，同時避免製造新的問題。

圖為2021年3月19日，中美高層會談結束，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅接受媒體採訪。（新華社）

中方指出，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，沒有任何妥協退讓餘地。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來和軍事聯繫，停止售台武器，不助台拓展所謂「國際空間」，慎重妥善處理台灣問題，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，不要試圖突破中方底線，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。同時，美方重申在台灣問題堅持一個中國政策。

中方指出，中國香港特區的選舉制度是中國的地方選舉制度，完善香港特區選舉制度是中央事權，如何設計、如何發展、如何完善是中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干涉。完善香港特區選舉制度必須堅持「愛國者治港」。我們敦促美方恪守國際法和國際關係基本準則，尊重中國全國人大關於完善香港特區選舉制度的決定，停止插手香港事務和中國內政，停止為「港獨」勢力撐腰打氣，撤銷對中國官員和機構的非法制裁，不要再試圖搞亂香港，不要阻擋中國推進「一國兩制」的進程。如果美國繼續一意孤行，中國必將作出堅定回應。

中方指出，把「種族滅絕」的帽子戴到中國頭上，是本世紀最大的謊言。中方願同美方在相互尊重的基礎上進行交流，新疆的大門向世界敞開，但我們不接受帶着偏見、居高臨下、像教師爺一樣到新疆去搞所謂「有罪推定」式的調查。希望美方尊重客觀事實，停止攻擊抹黑中國治疆政策，放棄在反恐問題上搞雙重標準。

中方指出，第十四世達賴是打着宗教幌子、長期從事反華分裂活動的政治流亡者。希望美方恪守承認西藏是中國一部分、不支持「藏獨」的承諾，慎重妥善處理涉藏問題，撤銷對中方有關官員的制裁，停止利用涉藏問題干涉中國內政。

雙方同意按照兩國元首2月11日通話精神，保持對話溝通，開展互利合作，防止誤解誤判，避免衝突對抗，推動中美關係健康穩定發展。雙方都希望繼續這種高層戰略溝通，並致力於加強氣候變化領域對話合作，將建立中美氣候變化聯合工作組。

雙方探討為各自外交領事人員接種新冠疫苗作出對等安排，並將本着對等互惠的精神就便利彼此外交領事機構和人員活動以及媒體記者相關問題進行商談。雙方討論根據疫情形勢調整相關旅行和簽證政策並逐步推動中美人員往來正常化事宜。

雙方還討論了經貿、兩軍、執法、人文、衛生、網絡安全以及氣候變化、伊朗核、阿富汗、朝鮮半島、緬甸等一系列問題，同意保持和加強溝通協調，並表示將圍繞二十國集團、亞太經合組織等多邊活動加強協調磋商。