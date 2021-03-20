日本宮城縣對開海域多次地震　最高7.2級　一度發出海嘯警報

撰文：成依華許懿安
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日本宮城縣對開海域3月20日下午發生多次地震，最高為黎克特制7.2級強震，震源深度60公里，日本氣象部門一度發出海嘯警報，日本放送協會（NHK）報道，宮城縣沿岸或出現一米高海嘯。東北電力公司表示，宮城縣部分地方停電。
日本宮城縣對開海域3月20日下午發生黎克特制7.2級強震（日本氣象廳網站截圖）
根據日本氣象廳，當地下午6時09分，宮城縣對開海域發生7.2級地震，震源深度60公里，之後在下午6時18分，再有4.2級地震，震源深度同為60公里；在下午6時26分，再發生4.2級地震，深度為50公里。
↓在地震時宮城縣的情況↓
宮城県で震度5強 津波注意報https://t.co/sZXfjGJgy2#nhk_video pic.twitter.com/ch3G4oKC4B— NHKニュース (@nhk_news) March 20, 2021
或會出現一米高海嘯
NHK指，宮城北部、宮城中部的震度為5強，岩手沿岸南部、宮城南部、福島濱通震度為5弱。
日本自下午6時11分起對宮城縣發出海嘯警報，NHK報道，宮城縣沿岸或會出現一米高海嘯。
🚨 Another one. Magnitude 7.2 earthquake struck in northeastern Japan.— Kurumi Mori (@rumireports) March 20, 2021
Small tsunami advisory issued in Miyagi prefecture. Felt the shake in Tokyo too but not as strong as last month #津波注意報 pic.twitter.com/tC84rzb0Op
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