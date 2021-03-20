泰國千名民眾大皇宮附近示威　警察出動水炮驅散　雙方衝突

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-20 22:41

泰國反政府示威者3月20日舉行集會，約1000名示威者在曼谷大皇宮附近聚集，與警方發生衝突，警察之後發射水炮驅散群眾。

要求釋放示威領袖

約1000名示威者在大皇宮附近的皇家田廣場（Sanam Luang）聚集，要求泰國政府釋放被捕的示威領袖。泰國警方則指，公眾集會違反防疫法令，現場有警員用大聲公叫喊「我們將拘捕街上的任何人」。

警方在大皇宮附近擺放多個貨櫃，防止示威者走向皇宮，部分示威者則試圖攀上貨櫃，更有部分人試圖推開貨櫃。

Protesters have moved another container despite water cannons.



A little ducky on the container is observing. #ม็อบ20มีนา #WhatsHappeningInThailand pic.twitter.com/xmOQiW4dF7 — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) March 20, 2021

雙方在大皇宮附近爆發衝突，警察發射水炮驅趕群眾。