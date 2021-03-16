何時可以去泰國？官員公布疫苗護照新進展　暫鎖定疫情低風險國家

撰文： VISION THAI看見泰國 最後更新日期： 2021-03-16 20:32

泰國疫苗護照成了拯救受疫情重創的觀光一線曙光，在積極部署下，有望下月與其他國家達成疫苗護照協議。公共衛生部疾病管制署署長奧帕斯（Opas Karnkawinpong）13日宣布，泰國正計劃與已開始疫苗接種計劃的低風險國家，達成疫苗護照雙邊協議，「疫苗護照計劃將在3個月內成形」。

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預估泰國接種疫苗人數年底前將有3000萬

根據《曼谷郵報》、《民族報》報道，泰國將收到180萬科興疫苗，當中有80萬劑將於本月抵達，其餘全部訂在4月抵達。而阿斯利康疫苗則600萬劑將於6月到達。奧帕斯還提到，有1000萬劑疫苗將於7、8月交付。醫生預測，到今年年底前，泰國疫苗總採購數量將達6300萬劑，已接種人數將超過3000萬人，目前鎖定高風險地區開始廣泛接種疫苗。他說，目前為止泰國已有4萬4409人接種疫苗。至於有報道提到，民眾在接種阿斯利康疫苗後出現血栓，歐帕回應，說衛生部正在研究此案，但目前沒有明確證據顯示血栓為疫苗所致。

風險人士接種疫苗開跑

此外，曼谷市政府也宣布，有登錄行動應用程式「醫生Ready（หมอพร้อม）」的市民，且屬於當中7類風險團體人士，將可從14日起開始接種首劑疫苗。曼谷市長阿斯溫（Aswin Kwanmuang）表示，其他可優先接種的民眾，包括10個月以下的新生兒，或年齡介於50至59歲間，但患有嚴重呼吸道疾病、心臟病、冠狀動脈疾病、慢性腎臟病、癌症、糖尿病、肥胖、中風者，且居住在曼谷與龍仔厝府交界的6個行政區內，也都符合接種資格。

公共衛生部 : 與中國科興洽談採購500萬疫苗備用

曼谷新冠肺炎（COVID-19）確診病例近日突然增加，造成部分民眾恐慌，公共衛生部也呼籲民眾冷靜，但不要對疫情掉以輕心，泰國公共衛生部部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，政府正在與中國科興（Sinovac Biotech）公司洽談，要再多採購500萬疫苗備用。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】