新冠肺炎｜英國接種疫苗人數增至2685萬　料可如期放寬抗疫限制

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-21 02:17

英國政府的數據顯示，截至3月20日，全國共有2685萬人接種新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗，而且有一半成年人已經接種最少一劑疫苗。衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）認為，當地很大機會按照路線圖逐步放寬抗疫限制。

夏國賢表示，英國在19日有破紀錄的660,276人接種疫苗，當中包括首相約翰遜（Boris Johnson）接種首劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，令當地成為首個主要經濟體達成過半成年人口接種的里程碑。他認為，這是一個國家成功的故事，亦帶領國家走出疫情。

英國首相約翰遜3月19日在倫敦接種阿斯利康的新型冠狀病毒疫苗。（Reuters）

夏國賢指出，按照目前情況而言，英國可以根據抗疫路線圖取得進展，但警告歐洲多國爆發第三波疫情，因此英國政府會密切留意本地及海外的感染情況，審視新變種病毒的影響，再評估是否放寬民眾出國外遊的限制。

英國政府會在4月12日公布是否放寬抗疫措施，而根據路線圖，當局計劃在5月17日起容許民眾出國。不過 英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）成員蒂爾德斯利（Mike Tildesley）憂慮，過早開放邊境或可能導致抗疫苗的變種病毒流入當地，因此認為一般英國民眾很大機會沒法在今年夏季到其他國家旅遊。

新冠肺炎：英國衛生大臣夏國賢3月20日認為當地很大機會放寬抗疫措施，但同日在倫敦等地有民眾發現集會，抗議政府的防疫措施，從圖中可見，不少參加者都沒有戴口罩。（Reuters）

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