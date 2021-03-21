新冠肺炎｜歐洲多國舉行示威　抗議疫苗及防疫措施過嚴

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-21 07:11

歐洲多國在3月20日都有民眾舉行示威，抗議當地政府的應對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情措施過嚴，其中在德國的示威演變成警民衝突，警方出動水炮車及胡椒噴霧等控制場面。

德國多個極右團隊呼籲民眾在20日於各地發起示威，在黑森州北部大城市卡塞爾（Kassel）有超過2萬人無視法院禁令，向市中心遊行，大部分示威者都沒有遵守戴口罩等防疫規定。美聯社報道，部分示威者曾襲擊多名記者和警員。

德國政府從各地調派聯邦警察到卡塞爾，並用水炮車和直升機控制場面，當局指多人被捕。而在首都柏林則有大約500人響應呼籲，在勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）集會，附近的菩提樹下大街（Unter den Linden）就有大約1000人舉行反集會，柏林警方部署約1800名警員戒備。

英國多個城市都有類似反防疫措施示威，當地有60名議員發表聯署信，要求政府修改法例，容許民眾在疫情期間可以繼續示威，避免再次出現類似警方日前驅散出席悼念一名女子被殺集會的場面。

而在芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki），警方指示威大致和平進行，但稱約400人沒有遵守口罩令及保持社交距離。另外在羅馬尼亞及瑞士就有民眾發起反對及質疑疫苗成效的集會。

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