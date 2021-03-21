澳洲男淘金發現比黃金更貴的46億年遠古隕石　原可發達他卻這樣做

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-21 13:09

澳洲兩名男子在2016年到昆士蘭北部淘金，意外探勘到一顆25公斤的石頭，但因外觀平凡無奇，就一直將石頭擺放在車子的後車廂，直到去年進行檢驗後，才得知這是一顆46億年前誕生的隕石，目前全球僅6顆。

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據《每日郵報》報道，麥克雷（Paul McRae）與好友米勒（John Miller）在昆士蘭州北部的喬治敦（Georgetown）附近淘金，沒想到搜索的期間，金屬探測器竟發出巨響，隨後便開始挖掘的工作，並且挖出了一顆重達25公斤的石頭，但因不清楚此顆石頭的來歷，便將他帶到澳洲地球科學局（Geoscience Australia）做檢測。

經專業的檢驗過程判斷，此顆石頭誕生時間約在46億年前，基本上和跟地球一樣古老。對此，科學家佩特科夫斯基（Steven Petkovski）解釋，「當麥克雷說他們的後車廂有顆石頭要給我看時，其實我並未抱太大希望，因為有很多民眾送來的石頭全都是假的，」但這顆「鐵隕石」，其成分含有鐵鎳片，是非常罕見的石頭。

「目前地球上僅5顆，分別在南極4顆、美國1顆，如今發現的則是第6顆罕見隕石，且體積最大。」佩特科夫斯基透露，此顆隕石價值不菲，若被切成數塊販售，麥克雷與米勒將有用花不完的財富，但他們最後選擇將其用於教育，最終以20萬元美金賣給澳洲地球科學局，提供民眾觀賞及教育。

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