英國女坐視男友吸毒看AV後狂虐女兒　8個月大寶寶11肋骨折斷慘死

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-21 22:16

英國的一名母親，眼睜睜看着8個月大的女兒被剛吸毒完的男友虐待，他不但直接將女嬰抓起並不停的搖晃，還導致女嬰腦部嚴重受損，11根肋骨骨折死亡。

媽媽眼睜睜看着男友看AV後虐死親生女 虐待非首次曾「鼻孔灌牛奶」 點圖了解更多案情細節▼▼▼

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據《Heart South News》報道指出，22歲的媽媽泰特（Tiffany Tate）與32歲男友羅（Michael Roe）育有一名早產2個月的8個月大女兒荷利（Holly）。事發當天，羅吸完大麻和看了一輪AV（成人影片）後，竟突然抓起女嬰大力搖晃，直至女嬰失去意識。經當地醫護人員到場急救時，該女嬰已經失去生命跡象，儘管醫護人員已經盡快送醫並立即搶救，但數小時後仍回天乏術，被宣告死亡。對此，此案件的相關人員皆被警方調查歸案，而在偵查的過程中，警方表示羅的供詞「幾乎都是謊言」，且還試圖將責任歸咎於泰特。

對此，調查後有消息證明，羅過去便有對女兒出現許多虐待行為，而泰特也都知情，卻從未想外求助或反抗。事後，泰特才坦承羅對女兒虐待的行徑，並說明之前羅還把本該從嘴巴餵食的牛奶吸入針筒，從女兒的鼻孔灌入，使她後悔的表示「當我不在或荷利一個人的時候，很多不好的事發生了。沒錯，我原本能夠做更多事。」

經過數次的開庭後，法官在本月20日判處羅終身監禁，且19年後才得以假釋，審訊期間內，羅都是處在被拘禁的狀態。而泰特則被判處2年9個月的有期徒刑。

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