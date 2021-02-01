高雄男子遭綁雙手虐待　被迫狂吃大便　還手機直播全過程警拘3人

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-01 10:45

高雄市朱姓男子與友人發生糾紛，1月27日被對方糾眾帶至杉林山區限制行動，不僅被眾人踩在地上凌虐辱罵，還被迫吃入人的排泄物，滿臉全是穢物，過程被人用手機直播，噁心影片近日在網路流傳。旗山警分局表示，此案警方主動介入偵辦，已經逮捕3名涉案男子，全案正擴大偵辦中。

網路流傳影片，高雄市一名年輕男子被多名穿著夾腳拖的男子踐踏在地，眾人出言辱罵，旁邊還有人從盒子內舀出大便，強迫餵食男子，受虐男子表情痛苦，糾紛疑起因於一起毒品案衍生的案外案。

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警方主動調查發現，影片中的被害人是29歲朱姓男子，朱男自稱平日打零工，當天晚上在家被數名不明人士強押上車，眾人在車內討論官司問題，因故發生口角糾紛，被人載至杉林偏遠山區揮拳毆傷，被眾人恐嚇、強迫吃穢物，全程約3小時。

旗山昨晚通知連、洪及莊姓等3名男子到案說明，並持續擴大追查其他共犯，全案由橋頭地檢署指揮偵辦。旗山表示，網傳影片有3則，總長度約5分鐘，影片只有被害人影像，其餘犯嫌是聲音及穿夾腳拖畫面，涉嫌施虐者應該不只3人，還要擴大偵辦，這些舉動已經涉及妨害自由與傷害罪嫌。

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