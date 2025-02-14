莫迪華盛頓會晤特朗普　列2030年雙邊貿易翻倍為目標

到華盛頓訪問的印度總理莫迪（Narendra Modi）說，印度和美國已設定到了2030年將雙邊貿易額翻一番至5000億美元（約3.89萬億港元）的目標。



莫迪星期四（2月13日）在白宮橢圓形辦公室與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行峰會後，在新聞發佈會上說，美國和印度將在人工智慧和半導體領域開展合作，並致力於建立強大的戰略礦產供應鏈。

路透社引述特朗普說，美國和印度已達成協議，其中包括印度進口更多美國石油和天然氣，以縮小兩國之間的貿易逆差。

特朗普說，他期待與莫迪達成「出色的貿易協定」。在宣佈對盟友和敵人徵收對等關稅之際，特朗普的講話營造出一種不同尋常的樂觀氣氛。法新社引述他說：「我們將為印度和美國達成一些出色的貿易協定。」

特朗普也提到，他和莫迪已同意開始談判，以解決貿易中「長期存在的差距」。

特朗普在與莫迪會晤前宣佈的「對等關稅」計畫預料會打擊包括印度在內的盟友。他說：「我們將開始談判，以解決過去四年本應解決的長期差距。」

特朗普還宣佈，美國將向印度出售F-35戰鬥機，印度將加入擁有最先進隱形飛機的盟友陣營。(Reuters)

美國將向印度出售F-35戰鬥機

特朗普還宣佈，美國將向印度出售F-35戰鬥機，印度將加入擁有最先進隱形飛機的盟友陣營。特朗普在新聞發佈會上說：「從今年開始，我們將增加對印度的軍售數十億美元。我們還在為最終向印度提供F-35隱形戰鬥機鋪平道路。」

彭博社此前引述美國國家安全委員會發言人布萊恩·休斯（Brian Hughes）的聲明說：「特朗普總統和莫迪總理致力於深化美印在國防、能源、技術和公平貿易方面的戰略夥伴關係。」他補充稱，兩國領導人「關係融洽」 。

在特朗普的第一任期內，莫迪與特朗普關係良好。五年前，莫迪上次跟特朗普會面時，特朗普在莫迪家鄉古吉拉突邦十萬歡呼的印度民眾面前宣稱：「美國永遠是印度人民忠實的朋友。」

然而，這個全球頭號人口大國的領導人在與特朗普的談判中面臨雷區。特朗普曾暗示，儘管兩國之間的夥伴關係不斷深化，但印度仍然可能成為關稅的目標。

莫迪已經向特朗普做出一系列讓步，以保住印度與這個最大交易夥伴之間的關係。這可能還不夠。特朗普曾多次威脅對印度徵收關稅，以報復印度對美國商品徵收高額關稅，特朗普在與莫迪會晤前宣佈的「對等」進口關稅措施對印度的衝擊會大於對其他很多主要交易夥伴的衝擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

