萬斯晤莫迪　白宮：商討核技術投資議題　助印度能源領域

法國周一（2月10日）起舉辦人工智能行動峰會（AI Action Summit），與會的美國副總統萬斯（JD Vance）與印度總理莫迪（Narendra Modi）11日會晤，白宮指雙方會談提及能源問題，稱有商討美國通過投資核技術幫助印度實現能源來源的多元化。



印度2月初着手修訂2010年推出的《核損害民事責任法》，法律規定由核電廠製造商承擔核事故賠償責任，而非營運商，這與國際通行做法不符，被指令美國核能公司在印度發展受阻，例如通用電氣（GE）與西屋電器（Westinghouse Electric）。

路透社引述分析人士指，華盛頓多年來將印度視為對抗在全球日益增長影響力的中國的對手，而修改法案旨在促進外國和私人公司在這領域的投資。莫迪則指雙方就各種問題展開精彩討論。

圖為莫迪社交平台帳戶在2025年2月12日發布照片，其中顯示萬斯與莫迪握手合影。（X@narendramodi）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月底與莫迪通話，其中他強調印度須購買更多美國製造的安全設施，與向公平的雙邊貿易關係邁進的重要性，白宮則形容通話「富有成效」。