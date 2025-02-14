美國新婚夫婦斐濟渡蜜月變兇殺案　華裔妻倒斃血泊　丈夫終身監禁

美國一對新婚五個月的夫婦在2022年到斐濟（Fiji）渡蜜月時疑發生爭執，36歲的華裔妻子遭丈夫殺害。事隔近三年後，斐濟法院2月13日裁定男被告終身監禁。



《紐約郵報》及霍士新聞（Fox News）等傳媒報道，事發於2022年7月9日，現年41歲的道遜（Bradley Robert Dawson）與譯音姓陳（Christe Chen Dawson）的妻子到電影《青青珊瑚島》（Blue Lagoon）取景的斐濟龜島度假村（Turtle Island Resort）渡蜜月，期間發生爭執，陳女在房內遭襲，丈夫其後偷走一隻獨木舟逃離現場。

酒店員工之後在房內發現陳女倒斃在廁所內，身上有玻璃碎，浴室佈滿血跡。

道遜翌日向警方報案，稱與妻子醉酒後發生爭執，期間導致廁所及浴室玻璃被破壞。他聲稱見到陳女沒反應後，自己負傷離開。法醫的驗屍報告顯示，陳女的雙眼和口部有嚴重腫脹，右手有不少傷痕，背部亦有一個很大的傷口。

陳女與丈夫在婚禮上大晒恩愛，惟兩人在結婚五個月後就以血腥收場。（網上圖片）

他在斐濟法院的八天審訊期間一直否認控罪，指自己和陳女事發時都是飲醉酒，稱對方的傷勢是她自己做成。法官頒下判詞時指，道遜事發後逃離現場是見死不救，再加上陳女的傷勢導致她出現腦創傷性損傷而死亡，因此屬於謀殺，所以判處終身監禁。

報道提到，道遜需要入獄至少18年，之後可以申請假釋；他亦有30天時間就裁決提出上訴。