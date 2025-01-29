澳洲患病8歲女童遭停藥死亡　邪教組織14成員誤殺罪成包括父母

澳洲昆士蘭省2022年1月發生駭人事件，一名當時8歲、患一型糖尿病的女童Elizabeth Struhs遭停用胰島素藥物後在家中死亡，後來揭發事件涉及邪教組織，父母與同屬一個團體的12名成員多天只是在家中圍着女童祈禱唱歌，卻未將她送醫，14人之後被控謀殺或誤殺等罪名，當地法院1月29日裁定14人誤殺罪成。



在事件中，女童53歲父親Jason Struhs與63歲團體教主Brendan Stevens被控謀殺與誤殺罪名，最終脫過謀殺罪，誤殺罪成，另外12人全部誤殺罪成，包括女童49歲母親Kerrie Struhs及女童22歲哥哥Zachary Struhs。

患糖尿病的女童Elizabeth Struhs遭停用胰島素藥物後在家中死亡，後來揭發事件涉及邪教組織，圖為有人為女童兄弟姊妹籌款的網站頁面（GoFundMe）

女童在2022年1月初突然病重，她父母與同屬一個宗教團體的12名成員全都對女童的病況知情，但只是在家中圍着她唱聖歌，祈禱她能康復，卻沒有把她送醫，令她6天以來都無法獲得醫藥物資或就醫，他們一直到女童病逝翌日才報警。

女童的姊姊16歲時已離家出走，她之後接受警方查問時稱，知道父母參加一個邪教組織。她心碎地說「我們得面對殘忍的事實，人們應該保護她卻沒有這麼做，我們永遠不知道事情發生的所有經過」。

昆士蘭省警長沃茨（Garry Watts）2022年7月曾稱自己當差40年，從未見過這樣的事。