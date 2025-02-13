韓國女教師殺害女生案　當局擬修法強制患精神疾病教師停職防悲劇

韓國於2月10日發生女教師殺害8歲女學生的事件，事件震驚全國。韓國政府今日表示，將尋求修改法律對患有精神障礙的教師，可對其採取「勒令停職」措施。



韓聯社報導，教育部長李周浩周三出席在政府首爾辦公大樓舉行的教育監座談會時表示：「我們將修改法律，對因精神障礙無法正常履行職責的學校教師採取強制休假等必要措施。」他稱，當局將採取根本措施，確保同類悲劇不再發生。

李周浩強調，應徹查此次事件及查明真相，同時需要追究責任，儘快恢復教學一線的安全秩序，為了讓學生們能在放心、安全的環境中學習成長，希望各地教育監凝聚智慧。

韓國警方現時計畫，在她康復後對其犯罪動機及更多細節展開進一步調查。(網上截圖)

本月10日下午，大田市一所小學發生一起教師殺害8歲學生的案件。涉案女教師自2018年起接受抑鬱症治療，去年12月因病申請了6個月的停薪留職，但同月月底提前返回崗位。據報道，該名女教師在事發前幾天還襲擊了一名同事，但教育當局當時並未採取任何有效的應對措施。