日本16都道府縣已引入或計劃實施4天工作週　冀保留人才

日本傳媒2月13日報道，日本全國47個都道府縣中，有16個已經引入或準備實施4天工作週，希望透過改革工作環境，保留人才。



《朝日新聞》在去年底至今年1月向日本各地政府詢問引入4天工作週情況，其中茨城、兵庫及千葉縣表示已經實施；大阪府及奈良縣在今年1月開始；東京都、岩手、秋田、群馬、埼玉、長野及鳥取縣則在今年4月；宮城及愛知縣則分別目標在今年中及明年1月實施。

至於表示正檢討計劃的地方政府中，福岡縣稱向職員及問卷徵詢意見。

現時《勤務時間法》規定，除自衛隊員等特殊職位，約29萬名普通公務員定在周六及周日休假。

只有採用彈性工作制，且有育兒或照顧長者等特殊需要人士才能額外休假1天，但每週工作時間須達約38小時。

圖為日本東京新宿站內的上班族。（Getty Images）

日本總務省在去年3月向各地方政府提出促進4天工作週計劃，建議按照公務員意願及情況設立彈性上班制。負責人表示，希望實施該制度大有人在，因此期望可以根據實際情況考慮。

當局指出，4天工作週制度是在每周工作總時長不變、工資不變的前提下，將其中一個工作天的辦公時間分攤至其他工作天，令員工每週可以多休息一天。除了政府部門，亦有企業選擇在4天工作週之餘同時增加工資，冀提升員工的幸福感。

不過亦有外界意見認為，休假的公務員增加或可能導致人手不足，影響行政服務。報道提到，有表示檢討計劃的地方政府稱，需要注視全國情況而未有具體實施時間表。

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而與日本一海之隔的韓國，當地最大在野黨領袖李在明曾在10日表示，在創造性和自主性至關重要的先進科技時代，長時間的強制勞動並不合適，因此呼籲推動由每週4.5天工作制，改為4天工作週，認為這才可以邁向以創造力、自主性為核心的尖端技術社會。