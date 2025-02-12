日本首相官邸宣傳世博會　吉祥物突「說話」　石破茂嚇到人往後仰

2025年大阪關西世博會4月13日開幕，為宣傳博覽會，日本首相官邸入口處擺放了一隻博覽會吉祥物「脈脈」（ミャクミャク）的大型人偶。該人偶連接音響，當有人靠近便會播出歡迎的字句。然而，首相石破茂似乎對此玩偶毫不知情，當他2月4日返回官邸經過「脈脈」，被它突然「說話」的舉動嚇得整個人往後仰。



日本放送協會（NHK）4日報道，石破茂當日上午出席眾議院預算委員會的問答會後，返回到首相官邸。當他看到「脈脈」，隨即被其所吸引，一邊走路一邊目不轉睛地看着它。

2025年2月4日，日本首相石破茂當日返回到首相官邸時，被擺放於官邸內、會發出聲響的大阪關西博覽會吉祥物「脈脈（ミャクミャク）」人偶嚇得整個人往後仰。（NHK截圖）

有趣的是，前面的人經過「脈脈」時，它都沒有發出半點聲響，直到石破茂走近，它才播出「我是脈脈，歡迎大家來大阪關西世博會」的音效。

石破茂隨即嚇一跳，露出驚訝表情。他其後向「脈脈」揮手，並向秘書詢問其工作原理。

2025年2月4日，日本首相石破茂當日返回到首相官邸時，被擺放於官邸內、會發出聲響的大阪關西博覽會吉祥物「脈脈（ミャクミャク）」人偶嚇得整個人往後仰。圖為擺放於首相官邸內的「脈脈」人偶。（NHK截圖）

「脈脈」是大阪關西世博會推出的吉祥物角色，藍色的部份象徵著變化自如的「水」，而紅色的部份則是以生命的象徵「細胞」為概念打造。官方甚至為其製作一套短篇動畫，預計3月推出。