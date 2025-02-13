日本已取代泰國成為中國遊客首選　流感引熱議仍不減熱度

日媒報道表示，在長達8天的農曆春節假日期間，大量中國遊客湧入日本，使日本成為中國境外遊最熱門的目的地，取代了泰國的位置。雖然最近日本流感盛行，內地社交媒體對訪日旅遊有憂慮，仍然不減遊客出境勢頭。



根據聯合國旅遊部門（UNWTO）的數據，2024年日本的國際遊客總數將達3,687萬人，超過泰國的3,555萬人，這表明越來越多的中國遊客赴日本旅遊是趨勢的一部分。

泰國觀光旅遊協會今年一月預估，王星遭詐騙事件可能導致遊客的安全信心下降，中國遊客數量春節假期期間可能下降10%至20%。泰國政府近日為挽回中國旅客信心，展開一連串針對泰緬邊境詐騙園區的舉動，總理珮通坦（Paetongtarn Shinawatra）日前訪華亦一再強調會全力照顧好每名赴泰遊客。

中國遊客是日本最大的海外遊客來源。圖為日本京都的金閣寺。 （新華社）

攜程集團數據顯示，蛇年春節之際，中國出境旅遊人數較去年同期增長30%，其中日本成為最受中國遊客歡迎的選擇。

同程旅行遊數據也顯示，除夕當天，日本等海外目的地酒店預訂量年增逾300%。也表達了同樣的看法，將日本排在了馬來西亞、新加坡、韓國和泰國之前。

2015年9月7日，日本京都，身穿日本和服的中國遊客在清水寺前拍照留念。（Getty）

此前台灣藝人徐熙媛（大S）在春節期間前往日本旅遊時因流感去世，日本流感一度登上微博熱搜。但根據同程旅行數據，自2月以來，日本旅遊預訂量並未明顯下降，甚至中國境內飛往日本的機票價格還在上漲，顯然未受到流感影響。