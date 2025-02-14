美國對等關稅計劃料引發各國競相談判　衝擊貿易體系

美國總統特朗普（Donald Trump）要向每一個貿易夥伴徵收對等關稅的計劃，預料將嚴重衝擊全球貿易體系，並引發各國接下來競相與美國展開談判。



特朗普於美東時間星期四（2月13日）下午簽署備忘錄，要求美國商務部、貿易代表辦公室和相關部門確定美國與每個外國貿易夥伴的對等關稅（reciprocal tariffs）。商務部長候選人盧特尼克（Howard Lutnick）說，新稅率最快可能在4月2日準備就緒。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院訪問研究員奧爾森（Stephen Olson）接受《聯合早報》訪問時指出，特朗普的計劃將對已經削弱的全球貿易體系造成又一次沉重打擊。

2025年2月13日，美國總統特朗普（Doanld Trump，又譯川普）在華盛頓白宮橢圓形辦公室簽署開徵對等關稅（reciprocal tariffs）的行政命令。（Reuters）

他說：「如果各國可無視貿易規則而不受懲罰，任意增加關稅和其他貿易壁壘，我們將開始回到二戰前強權即公理、大魚吃小魚的貿易生態。」

他指出，特朗普並非全球貿易體系失衡的唯一原因，但如果他的極端計劃真的付諸實行，可能會將全球貿易體系推向崩潰邊緣。

美國彼得森國際經濟研究所高級研究員鮑恩（Chad Bown）向《紐約時報》指出，對等關稅將在兩方面違反世界貿易組織（WTO）條規。首先，對不同國家徵收不同關稅率違反WTO成員之間互不歧視彼此的承諾；而如果美國將關稅率調高至超過與其他成員協議的最高稅率，也將違規。

鮑恩說：「特朗普對每一項產品，每一個國家單方面調高美國進口關稅的決策，將是他對以規則為基礎的貿易系統的最大打擊。」

進口關稅通常會導致價格上漲，最終或將轉嫁到美國消費者的頭上？(Reuters)

對等關稅將對哪些國家造成最大衝擊尚不明朗

現階段，對等關稅將對哪些國家造成最大衝擊仍不明朗，不過許多對美國進口徵收較高關稅的國家多為發展中國家，包括印度、巴西、越南、阿根廷以及東南亞和非洲國家。

對於新關稅率的制定，特朗普指示相關部門須考量貿易夥伴所採取的一系列貿易壁壘和其他經濟舉措。這不單只是關稅，還包括各國向進口產品徵收的其他稅率，以及給予各自產業的補貼、匯率管理，以及其他特朗普認為不公平的措施。

這意味着歐盟所徵收的增值稅（VAT）和中國的補貼政策都可能成為美國制定新關稅針對的對象。

觀察家預期，新關稅率4月初實行之前，一些國家將跟美國展開談判。

圖為2019年9月19日，歐盟旗幟在比利時布魯塞爾歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

奧爾森說，特朗普沒有立即實行新稅率並不讓人意外。「如果他真的要根據這麼廣泛的考量去重新計算每一項關稅，會是冗長和痛苦的過程，不可能在短時間內完成。當然，這期間也讓各國有時間跟美國談判，避免被加徵關稅，相關的討論應該正在全球多國首都進行。」

歐洲工商管理學院經濟學教授法塔斯（Antonio Fatas）受訪時預期，那些被針對的國家首先會保持沉默，嘗試與特朗普談判，像墨西哥與加拿大那樣，設法討好他，希望他重新考慮。

法塔斯說：「特朗普將對等關稅視為談判工具，永遠都想着如何懲治別人，最終的目的也永遠是自己的國內利益，維持他的支持率。他的作法背後缺乏經濟邏輯。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

