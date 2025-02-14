特朗普的對等關稅是什麼　最終將轉嫁美國消費者身上？｜新聞背後

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月13日簽署備忘錄，宣布將向所有對美國徵收進口關稅的國家開徵對等關稅（reciprocal tariffs）的路線圖，預計將在數週內開始徵收，特朗普的貿易團隊目前正在研究美國與其他國家的雙邊關稅及貿易關係，並為所有貿易夥伴計算新的關稅水平。



什麼是「對等關稅」？

早在去年美國總統選舉期間，特朗普已多次提出實施對等關稅的可能性，即對來自某些國家的進口產品徵收與這些國家對美國商品徵收的相同稅率，並視之為全球經濟的「重大再平衡」。

有分析指，特朗普的想法可以形容為「以牙還牙」，通過徵收關稅來為減稅提供部分資金，消化日益增長的貿易赤字，同時也將其作為向其他國家施壓的一種手段。

特朗普日前以印度和中國為例指，印度是最高的關稅國家，迫使美國有電單車品牌要在印度設廠才能避過關稅，又點名指中國亦是以高關稅阻礙外國汽車入口，他因此呼籲：「如果在美國設廠製造，就不會有關稅，預計將令美國湧現大量新職位，物價短期內可能會上漲但之後會下降。」

進口關稅通常會導致價格上漲，最終或將轉嫁到美國消費者的頭上？(Reuters)

最終將轉嫁到美國消費者的頭上？

進口關稅通常會導致價格上漲，消費者直接購買的不僅是進口產品，當關稅推高進口商品價格時，其中包括用於在美國國內生產其他產品的進口材料。相關的材料價格上漲，最終將轉嫁到美國消費者的頭上。

特朗普開徵對等關稅的最終影響，完全取決於美國政府如何看待其所謂的「對等原則」，因為不同來源的數據可能會有所不同，但外界預期新興國家較發達經濟體的徵稅將會更多。

其中，實施對等關稅有可能會打擊印度和泰國等新興國家，因為這些國家實施的關稅水平較高。例如，印度對美國汽車徵收 25% 的關稅，這意味着美國也可以對印度汽車徵收同樣的關稅。印度總理莫迪（Narendra Modi）本周四訪問白宮，其中一個主要議題正是希望能夠豁免。

至於歐盟國家，不同的計算方法或有不同，特朗普的經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）指歐盟關稅水平比美國高出2至3個百分點，但根據世界貿易組織（WTO）的年度報告，歐盟對美國產品徵收的稅率雖然略高，惟美國出口產品免稅進入歐洲的比例更高，故此就貿易量而言，美國的關稅實際上輕微高於歐盟。

小額豁免條款讓中國電商躲過美國進口關稅。（Reuters）

還有一個未知因素，就是美國政府如何定義關稅的問題，因為特朗普過去經常抱怨歐洲的增值稅普遍高於美國，並將其比作關稅。

全球貿易戰或將升級

是次的舉措是在宣布對中國產品徵收 10%的額外關稅、對所有美國進口鋼鐵和鋁徵收25%的的額外關稅之後，意味着貿易戰的新一輪升級。

雖然今次的做法是意料之中，但也將標誌着美國現屆政府大規模使用關稅的手段，以試圖減少美國日益增長的貿易赤字，或迫使其他國家在與華盛頓的關係中做出讓步。

這還將加劇了人們對全球貿易戰擴大的擔憂，並有可能加速美國國內的通脹。特朗普的對等關稅計劃不僅是對全球貿易體系的一次重大挑戰，還可能引致全球貿易戰的全面升級。在當前環球經濟環境不斷變化的背景下，此一決定無疑為全球經濟復蘇增添了新的不確定性。各國將如何回應特朗普的對等關稅，亦將成為未來一段時間內國際社會的關注焦點。