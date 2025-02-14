英媒指財相李韻晴誇大履歷　曾涉濫報開支受查　首相力撐：她可信

英國財相李韻晴（Rachel Reeves）陷入醜聞，英媒2月13日指她誇大從政前的履歷，又曾遭人舉報濫報開支，並因此事一度受到公司內部調查。首相施紀賢（Keir Starmer）與科學、創新及科技大臣靳秉德（Peter Kyle）均表態支持，施紀賢認為李韻晴為人可信，靳秉德則指報道「不準確」。



英國廣播公司（BBC）指李韻晴在不同場合均聲稱自己在英倫銀行（Bank of England）擔任經濟師近10年，她更因此建立熟悉經濟政策的形象獲取選民信任。

李韻晴這一說法與她的職場社交平台LinkedIn帳號顯示履歷存在出入，其中寫明她在這銀行任職6年3個月，即2000年9月至2006年12月；報道調查指她實際上在2006年3月就已離職，即在這銀行工作5年7個月。她在此期間更曾攻讀倫敦政治經濟學院（LSE）的經濟學碩士學位接近一年。

英國財政部指李韻晴承認網上履歷出錯，解釋是團隊「行政錯誤」，未經她過目核實便上載。網絡履歷涉及有出入的部份，現已修改。

圖為李韻晴現時在線履歷，其中涉及報道與事主出現出入的部份，現已被修改。（截圖自LinkedIn@Rt Hon Rachel Reeves）

李韻晴在離開英倫銀行後進入現名為蘇格蘭哈利法斯銀行（Halifax Bank of Scotland，HBOS）的前身——哈利法斯銀行（Halifax）任職，網絡履歷顯示，她2009年12月自HBOS離職，但報道引述李韻晴發言人指她早在當年5月就從HBOS自願離職。

報道發現李韻晴的網絡履歷關於HBOS任職時的職位有過修改，現在顯示被修改後的版本——零售銀行（Retail Banking），HBOS此前聲稱李韻晴是經濟學家，但她實際上在銀行的客戶關係部擔任管理職務，負責處理投訴。

另一方面，報道指李韻晴在哈利法斯銀行任職期間，涉因胡亂申報開支被舉報並接受公司調查。這份於2009年呈報的舉報文件指控李韻晴花上幾百英鎊購買手袋、香水、耳環、紅酒等禮物送給同事，之後向公司報銷相關開支，聲稱是希望提高團隊士氣。

文件還指李韻晴會用公款舉辦聖誕派對及買聖誕禮物，此外她被指花費152英鎊（約1500港元）買手袋及香水給上司，其後再向公司報銷。

2025年1月30日，英國亨伯賽德郡，圖為李韻晴參觀製造設施。（Reuters）

BBC報道，無證據表明銀行完成內部調查，或得出有任何不當行為的最終結論。李韻晴在銀行展開調查後不久的2009年5月離職，李韻晴發言人強調，她離開時與銀行關係很好。