14歲蒲吧16歲懷孕輟學　英國副首相韋雅蘭的「飛女正傳」還在寫

英國大選落幕，工黨結束保守黨長達14年的執政。新首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯凱爾或斯塔默）7月6日隨即公布新內閣名單，44歲的韋雅蘭（Angela Rayner）獲委任為副首相。她出身貧寒，16歲時懷孕輟學，兒子出生後靠半工讀謀取一技之長，其後進入工會涉足政治，靠着自身的堅毅、左翼理念和親和力如今一躍成為全英國最有權勢的女性之一。



據英國《衛報》（The Guardian）的介紹，今年44歲的韋雅蘭生於大曼徹斯特地區（Greater Manchester）斯托克波特（Stockport）一戶清寒家庭，家住公屋。她身高約178cm，擁有一頭棕紅色的長髮。

韋雅蘭在家中排行第二，母親無法讀寫，長時間臥病在床，很多時候要靠她協助才能進食，甚至是睡在床尾照顧。

這位一頭紅髮的年輕女孩身上經常都有狗毛，皮膚上的污垢清晰可見，食物則是千篇一律的香腸和薯條。韋雅蘭都是等到周日才能走上3公里多的路程，去奶奶家洗熱水澡和洗衣服。

2024年7月6日，英國副首相韋雅蘭（Angela Rayner，左）和掌壐大臣兼上議院領袖沈安琪（Leader of the House of Lords Baroness Smith of Basildon，右）前往唐寧街10號參與上任後首次內閣會議。（Getty）

2024年6月29日，英國工黨副黨魁韋雅蘭 （Angela Rayner）出席在倫敦舉行的競選活動。（Getty）

這位新任副首相透露，自己14歲開始流連夜店，16歲就懷上19歲男友的兒子並輟學。但她強調自己不濫交，她覺得人們眼中的她很隨便，事實上，她一直保持穩定且良好的男女關係。

兒子出生後，韋雅蘭的生活出現變化。她先是找了洗碗工作，然後到社福機構上夜班，還考取社福證照、學習英國手語。在護理機構服務讓韋雅蘭接觸到工會，繼而踏足政壇。

她2015年當選國會議員後，迅速在政界嶄露頭角。

韋雅蘭2010年再婚並育有2子，長子萊恩21歲就有了自己的女兒，讓當時年僅37歲的她成為祖母。

韋雅蘭身上刺了4個紋身圖案，包括1隻曼徹斯特蜜蜂和象徵工黨黨徽的紅玫瑰。

2024年7月5日，英國工黨在大選中取得壓倒性勝利，工黨副黨魁韋雅蘭 (Angela Rayner) 步入唐寧街10 號。（Getty）

2024年6月28日，英國工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）在蘇格蘭漢密爾頓舉行的競選活動中與支持者擁抱。（Getty）

她2013年向《衛報》表示，保守黨可能「相當懼怕」她，因為保守黨不懂得如何跟民眾互動，他們不像她這麼常接觸普羅大眾，這對他們而言幾乎有點尷尬，與民眾交談是她擅長的領域，她就是喜歡與老百姓打交道，這無法假裝。

韋雅蘭除了擔任副首相，還兼任地方發展、房屋及社區大臣一職。

她選前接受《衛報》專訪時表示，在政綱中提到工黨最激進的一些承諾，包括停止零時合約（Zero-hour contracts）、恢復工會的權力，以及5年內興建150萬戶社會住宅。

她也提出許多其他的計劃，像是建造新城鎮、彈性工作制度以及縮短工時。

韋雅蘭當時說，「在工黨執政頭百日內，你會經常看到我，甚至覺得厭煩。我會致力確保我們的居住政策和《勞工新協議》（New Deal for Working People）盡快讓國會表決通過。這個計劃擬定了一個架構，包括廢除保守黨反工會的一些立法」。

韋雅蘭以支持社會主義為傲，但她深知自己必須先成為務實主義者，她喜愛的其中一句名言就是「單憑意識形態無法養活我自己」，另一句則是「我們無法在一夕之間解決所有問題」。