14歲蒲吧16歲懷孕輟學　英國副首相韋雅蘭的「飛女正傳」還在寫

英國大選落幕,工黨結束保守黨長達14年的執政。新首相施紀賢(Keir Starmer,又譯斯凱爾或斯塔默)7月6日隨即公布新內閣名單,44歲的韋雅蘭(Angela Rayner)獲委任為副首相。她出身貧寒,16歲時懷孕輟學,兒子出生後靠半工讀謀取一技之長,其後進入工會涉足政治,靠着自身的堅毅、左翼理念和親和力如今一躍成為全英國最有權勢的女性之一。



據英國《衛報》(The Guardian)的介紹,今年44歲的韋雅蘭生於大曼徹斯特地區(Greater Manchester)斯托克波特(Stockport)一戶清寒家庭,家住公屋。她身高約178cm,擁有一頭棕紅色的長髮。

韋雅蘭在家中排行第二,母親無法讀寫,長時間臥病在床,很多時候要靠她協助才能進食,甚至是睡在床尾照顧。

這位一頭紅髮的年輕女孩身上經常都有狗毛,皮膚上的污垢清晰可見,食物則是千篇一律的香腸和薯條。韋雅蘭都是等到周日才能走上3公里多的路程,去奶奶家洗熱水澡和洗衣服。

2024年7月6日,英國副首相韋雅蘭(Angela Rayner,左)和掌壐大臣兼上議院領袖沈安琪(Leader of the House of Lords Baroness Smith of Basildon,右)前往唐寧街10號參與上任後首次內閣會議。(Getty)