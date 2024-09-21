收逾10萬英鎊贈禮惹爭議　施紀賢擬不再接受衣物饋贈

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）因接受富商禮物引起爭議，路透社9月20日引述唐寧街消息人士稱，施紀賢將不再接受此類贈送。



英國《星期日泰晤士報》10日報道，英國媒體企業家、工黨長期捐贈者阿利（Waheed Alli）為施紀賢提供價值數千英鎊的衣服和眼鏡，此事遭到輿論質疑。

對此，唐寧街20日晚上稱，施紀賢以後將不再接受服飾類贈送，副首相韋雅蘭（Angela Rayner）和財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）也將拒絕此類贈送。

2024年9月16日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在首相府內出席紀念倫敦時裝週40周年招待會。（Reuters）

根據英國規定，議員可以接受禮物，但必須在28天內申報贈送金額和議會外收入。施紀賢自2019年12月已申報價值10萬英鎊（約100萬港元）以上的禮物和款待。儘管施紀賢否認其中存在不當行為，但坦承這些贈送「在政治上確實具有損害性」。

施紀賢也證實，他的妻子16日出席倫敦時裝周時，接受同一名金主贈送的價值5,000英鎊的衣物，但這些並未列入施紀賢的贈禮名單中。由於其政府正在削減數百萬養老金領取者的能源援助，這宗醜聞引發對施紀賢的批評。

2024年7月5日，新當選英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）和他的妻子維多利亞（Victoria Starmer）在勝選後，首次進入位於唐寧街10號首相官邸的一刻。（Reuters）

除贈禮一事外，施紀賢的特別顧問格雷（Sue Gray）薪酬過高的問題，也引起英國政府內部人士議論紛紛。

英國大選結束後，格雷獲得加薪，其年薪達到17萬英鎊，這意味着格雷不但比內閣部長的薪水都多，甚至比英國首相還多3,000英鎊（約3.1萬港元）。

工黨回應稱，未曾干預相關薪酬制定，並表示格雷工資泄密和有關贈禮的資訊正被保守黨及其媒體支持者炒作，目的是抹黑政府。

本文獲《聯合早報》授權轉載

