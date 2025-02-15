特朗普擬4月2日對進口汽車徵收關稅　對等關稅或同時生效

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（2月14日）表示，計劃在4月2日起對進口汽車徵收關稅。他亦在周四（13日）下令顧問制定對等關稅計劃，將對所有向美國進口產品徵稅的國家「以牙還牙」。



特朗普在白宮橢圓形辦公室表示，「可能在4月2日左右下令」，原本計劃在4月1日宣布徵收關稅，但認為愚人節不是一個傳達消息的好時機。他沒提到會向哪些國家徵收汽車關稅或比例。

2025年2月14日，美國總統特朗普抵達佛羅里達州西棕櫚灘時揮手致意。（Reuters）

此前他已對來自中國的商品增收10%關稅、預告對墨西哥商品和加拿大非能源進口商品徵收25%的關稅、將對所有進口鋼鐵和鋁徵收25%的關稅。他周四還表示相對關稅將在4月2日開始徵收。

鋼鐵和鋁是汽車產業的主要原料，中國、加拿大和墨西哥為美國提供原料和零部件，兩個鄰國也是美國主要汽車製造商的生產基地。這些政策可能將對美國汽車業造成重大影響。

圖為加拿大安大略省奧克維爾一間福特汽車（Ford）組裝廠房。(Reuters)

特朗普抱怨過美國出口汽車在國外市場受到不公平待遇，例如歐洲對美國車收25%的關稅，美國對歐洲車卻只收2.5%的稅。然而美國對輕型農夫車徵收25%的關稅。