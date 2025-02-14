特朗普政府開始辣手裁員　20萬試用期員工陷危機　多個部門狂派信

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後便預告聯邦政府將展開大規模裁員計劃，據美媒指，辣手派大信封行動已經開始，約20萬名入職時間短、不足1年的試用期員工成為主要目標。美國退伍軍人事務部表示，辭退1,000多名處於試用期的員工，美國森林管理局也將解僱3,000多名員工，能源部則有2000人被炒。



《紐約時報》指，聯邦政府的人事部門建議各機構辭退試用期員工。這些試用期員工大多入職不足1年，部份則為不足2年，他們所獲得的保障會較少，也較缺乏追訴權利。

教育部是最早一批開始「炒魷」行動的部門，據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述消息人士稱，教育部自2月12日起在全部門範圍內展開裁員，包括民權辦公室（civil rights office）。很多收到大信封的職員都是試用期員工。特朗普早在競選總統時，更主張要廢除教育部。

馬斯克帶着4歲小兒子X Æ A-12（簡稱小X）出現在白宮橢圓形辦公室。（Reuters）

特朗普之前在2月11日簽署行政命令，要求聯邦政府各機構密切配合高級顧問馬斯克（Elon Musk）為聯邦政府裁員的計劃，以確認哪些政府僱員可以被解僱、哪些職能可以完全取消。

新命令要求政府機構每4名員工離職，不得僱用超過1名員工，並迫使各機構與馬斯克的政府效率部（DOGE）合作，以確定大規模裁員的情況，並確定哪些機構部門可以徹底取消。

命令免除了對國家安全、公共安全、執法和移民執法4類至關重要的員工的裁減。