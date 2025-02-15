特朗普無限期封殺美聯社　禁記者進入白宮橢圓形辦公室及空軍一號

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前簽署公告將墨西哥灣改名爲美洲灣（又稱美國灣），Google Map隨後更新這名稱。美聯社在報道時仍繼續使用墨西哥灣名稱，白宮2月14日宣布，將無限期禁止對方記者進入白宮橢圓形辦公室及空軍一號專機採訪。



白宮副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）周五（14日）在社交平台發文，指美聯社繼續無視「美國灣」合法的"地理名稱變更，形容對方的決定「具有分裂性」，而且暴露對虛假信息的承諾。

布多維奇認為，即使美聯社「不負責任和不誠實報道」的權利受到美國憲法第一修正案的保護，但並不能確保他們有不受限制地進入橢圓形辦公室和空軍一號等空間的特權。

白宮在周二（11日）起就禁止美聯社員工進入橢圓形辦公室，美聯社高級副總裁兼執行編輯Julie Pace表示，旗下記者在當日被禁止參加活動，直至機構在新聞報道中將墨西哥灣改為美洲灣，她還強調特朗普政府舉動違反美國憲法第一修正案，嚴重妨礙公眾獲取獨立新聞。

圖為美聯社高級副總裁兼執行編輯Julie Pace在2025年2月11日在美聯社網站上發聲明，指不可接受特朗普政府的做法。（截圖自美聯社網站）

白宮記者協會（WHCA）對政府做法表示反對，主席丹尼爾斯（Eugene Daniels）強調舉辦記者會是官方活動，「白宮不能規定新聞機構如何報道新聞，也不應因為對新聞機構編輯的決定不滿而懲罰在職記者。」

美聯社在特朗普簽署改名令後就發布新聞寫作風格指導，指機構「將使用原名，同時承認特朗普選擇的新名稱」，因墨西哥灣的名稱沿用超過400年，其他國家和機構未必承認更改後的名字。