拜登任內首頒傑出總統自由勳章　教宗方濟各獲殊榮

因加州嚴重山火取消訪問意大利的美國總統拜登（Joe Biden）1月11日與教宗方濟各（Pope Francis）通話，並向他頒授平民最高榮譽的傑出總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom with Distinction），還讚揚他是「人民的教宗」。



臨近卸任，今次是拜登首次頒發傑出總統自由勳章，他早前還在白宮最後一次以總統身份向19人頒授總統自由勳章（President Medal of Freedom），包括前國務卿希拉里（Hillary Clinton）、阿根廷球王美斯（Leo Messi，又譯梅西）等。奧斯卡影后、馬來西亞華裔女星楊紫瓊（Michelle Yeoh）去年5月亦獲此殊榮。

拜登指，方濟各多年來在阿根廷各地為弱勢群體服務，他成為教宗後，為窮人服務的使命從來未有停止，亦引領大家為和平而奮鬥，保護地球，讚揚他是「人民的教宗」，代表信望愛的光芒，照亮世界。

總統自由勳章是平民獲得的最高榮譽，旗下分為領綬章的總統自由勳章，星章及大綬章的傑出總統自由勳章兩種。

2024年6月14日，意大利Savelletri，圖為拜登在七國峰會上回見方濟各。（Reuters）

這勳章可授予美國人也可以授予非美國公民，並且可以追授，由時任美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）設立，它的前身是1945年由總統杜魯門（Harry S. Truman）設立的自由勳章（Medal of Freedom），目的是表彰二戰期間有貢獻的非軍事人員。