2025展望｜新一年大事前瞻：特朗普2.0啟動　梵蒂岡大阪盛事登場

2024年快要完結，這一年全球動盪持續，2025年又會發生什麼大事？美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的就職禮即將上演，遭彈劾而暫停職務的韓國總統尹錫悅，則會由法院決定他的去留；俄烏戰爭、以巴戰爭尚未結束；梵蒂岡天主教迎來千禧年後的首個禧年，日本大阪還將召開世博會；在文藝界，英國殿堂級樂隊Oasis則會舉行重組後的全球巡演，料引爆熱潮。



特朗普就職

特朗普將在2025年1月20日正式就任第47任美國總統，當天舉行就職禮，出席嘉賓備受關注，特朗普方面更明言邀請中國國家主席習近平，不過美媒引述消息指，中方將派高層代表團出席。

2024年11月6日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在西棕櫚灘上向支持者發表講話，他在當日宣布在2024年總統大選中獲勝。（Reuters）

特朗普就職後的政策更是焦點，尤其外媒早已傳出各種消息，如他上任首日便會頒布逾25項行政命令、上任首日便會宣布美國退出世衛等，他會如何處理TikTok禁令也是外界一直注意的議題。

他主張要對華加徵10%關稅，提名的內閣官員中也有多位對華鷹派人士，相信中美關係將繼續迎來「不平靜」的一年。

尹錫悅命運將揭盅

韓國政壇持續震盪，2024年尾更是爆出戒嚴風波，總統尹錫悅突然宣告戒嚴，讓全國陷入混亂，他之後面臨彈劾，在國會通過議案後，他遭暫停職務，未來會由憲法法院決定他的去留。

尹錫悅也面對刑事調查，他此前三度拒絕高級公職人員犯罪調查處（公調處）傳召，法院有可能會應公調處請求向他下發逮捕令。

2024年12月12日，韓國總統尹錫悅在首爾總統府向全國發表演說。（Reuters)

梵蒂岡禧年

2025年是梵蒂岡天主教自千禧年（2000年）來的首個禧年（Jubilee Year），教宗方濟各（Pope Francis）在此前聖誕夜中做彌撒，他將這一禧年的主題定為希望，開啟這每25年一次迎來禧年的傳統。

2024年12月26日，意大利羅馬，圖為方濟各在天主教活動中開啟「聖門」。（Reuters）

在禧年中前往羅馬的朝聖者可以獲得特殊的赦免，即赦免他們的罪孽。 這個禧年將持續到2026年1月6日。羅馬估計在這一年會有約3200萬名遊客造訪。

方濟各還將在2025年4月為意大利天才少年阿庫蒂斯（Carlo Acutis）封聖，阿庫蒂斯被視為第一位千禧年世代和數碼時代的聖徒。

大阪世博會

日本大阪世博會將在2025年4月13日開幕，目前還正處於籌備期間，但場館建造、門票預售、民眾熱衷程度上傳出種種問題。

大阪2025年將舉行關西世界博覽會（X@関西電力グループ）

世博會早在2023年11月就開始預售門票，但截至2024年9月才賣出約714萬張，僅達目標1400萬張預售票的一半。

日本放送協會（NHK）引述三菱綜合研究所的民調發現，截至2024年10月，僅有24%的受訪者對參觀世博會感興趣，較2024年4月的調查數據下降1.6個百分點。這項調查由2024年4月開始，對全日本3,000人進行調查。

2024年4月8日，日本大阪，在日本大阪夢島的2025年世博會場地，大會象征「環形大屋頂」正在施工中。（Getty）

當局指作為世博會象徵的「環狀大屋頂」也預計在2025年2月前完工。世博會場館的建造此前曾一度陷入停滯，建築預算由原來的1250億日圓漲至2350億日圓（約122億港元），將近原來的2倍。

Oasis回歸

在音樂界，英國殿堂級樂隊Oasis（綠洲合唱團）重組，核心人物Noel Gallagher與Liam Gallagher兩兄弟宣告2025年7月起於英國、愛爾蘭、日韓、北美等地舉辦多場演唱會，成為樂壇盛事。

英國旅遊業更估計這演唱會可為業界帶來大量收益，寄望帶來遊客、刺激零售業等。