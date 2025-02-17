英國公布鋼鐵業25億英鎊投資計劃　應對美國關稅威脅

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對所有進口鋼鋁徵收25%的關稅後，英國政府2月16日推出一項保護當地鋼鐵業的25億英鎊（約245億港元）投資計劃。



據彭博社（Bloomberg）報道，英國政府希望透過該計劃扭轉鋼鐵業因能源成本上漲、海外競爭和投資下降而陷入的衰退，並鼓勵本國公共項目使用本土製造鋼材。這筆資金還將引導鋼鐵生產企業從高污染的高爐轉向電弧爐，加強廢鋼回收，推動綠色轉型，旨在幫助英國鋼鐵業提高競爭力。

新的鋼鐵業投資計劃在於確保嚴重疲軟的英國鋼鐵業足夠健康，能夠成為英國關鍵基礎設施項目的主要供應商。（Getty Image）

英國商務大臣韋諾韜（Jonathan Reynolds）在接受《觀察家報》（The Observer）採訪時表示，甚至在特朗普重返白宮之前，英國政府就決心加強和擴大英國鋼鐵業，但美國總統的關稅使得該計劃的發布提前數週。 韋諾韜說：「我們提前發布該戰略，體現國內外形勢的緊迫感。」

目前，英國政府表示暫時不會對特朗普的關稅採取報復措施。英國每年向美國出口約20.9萬噸鋼鐵，進口約1.6萬噸，美國是英國繼歐盟之後的第二大出口市場。