施紀賢：假如俄烏達成停火協議　英國擬派維和部隊赴烏克蘭

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）2月16日表示，假如俄烏達成停火協議，在有需要的情況下，英國已準備派遣部隊到烏克蘭執行維和任務。



天空新聞（Sky News）報道，施紀賢在《每日電訊報》（Daily Telegraph）撰文，除了提到向烏克蘭派遣維和部隊一事外，亦稱英國承諾在2030年底前，每年向基輔方面提供30億英鎊，冀在烏克蘭國防及安全扮演領導地位。

圖為2025年1月16日。英國首相施紀賢訪問基輔，和烏克蘭總統澤連斯基出席烏克蘭軍用無人機的展示會後，共同會見記者。（Carl Court/Pool via REUTERS）

施紀賢17日現身巴黎，與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）等歐洲領袖出席由法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）安排的緊急峰會，討論烏克蘭前景及歐洲安全。

另外，美國特朗普政府則會在18日於沙特阿拉伯與俄羅斯高層官員會面，就俄烏停火對話，但未有邀請歐洲官員，亦未知烏克蘭會否參與。一名烏克蘭官員稱，假如烏克蘭使節獲邀赴沙特參與談判，或為總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）訪問當地鋪路。

不過烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）較早時否認基輔方面會參與談判，稱目前沒有值得討論的事情。