施紀賢：英國希望歐美保持團結　避免分散注意力

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）2月15日說，英國將努力讓美國和歐洲保持團結，不應讓分歧分散他們對「外部敵人」的注意力。



路透社報道，施紀賢說：「這是我們國家安全史上千載難逢的時刻，我們要面對當今世界的複雜情況以及俄羅斯對我們構成的威脅。

「很明顯，歐洲必須在北約中發揮更大作用。我們要與美國合作，確保烏克蘭的未來，並應對俄羅斯對我們構成的威脅。」

圖為2025年1月16日。英國首相施紀賢訪問基輔，和烏克蘭總統澤連斯基出席烏克蘭軍用無人機的展示會後，共同會見記者。（Carl Court/Pool via REUTERS）

英國廣播公司（BBC）引述施紀賢的話說，英國將努力使美國和歐洲團結一致，「不能讓聯盟中的任何分歧分散雙方對外部敵人的關注」。

據BBC報道，施紀賢希望基輔成為停火談判的核心，他將在訪美時與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）討論歐洲領導人的觀點。

施紀賢發表上述言論前，特朗普的烏克蘭特使同日在慕尼黑安全會議上說，歐洲不會參與烏克蘭和談。

有消息稱，特朗普政府的高級官員將在未來幾天在沙特阿拉伯與俄羅斯和烏克蘭談判代表開始和談。

與此同時，法國正與盟友討論舉行歐洲領導人非正式峰會討論烏克蘭問題。四名歐洲外交官說，會議很可能在17日舉行。BBC稱，施紀賢預計將出席該會議。

特朗普14日說，他已同意會見施紀賢，他希望在未來幾周訪問美國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

