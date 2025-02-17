韓國女星金賽綸逝世　IG最後限動曝光　警方列非正常死亡案處理

過去有韓國「最美童星」之稱的女星金賽綸（Kim Sae-ron）2月16日逝世，終年24歲。警方17日表示，他們研判金賽綸輕生，現場未發現遺書，其後將以非正常死亡案件進行處理結案。韓媒稱，金賽綸在社交媒體Instagram的最後一篇限時動態是她與與已故韓國歌手文彬（Moonbin）的合影，以慶祝後者冥誕。



韓國先驅報（The Korea Herald）17日報道，金賽綸生前於1月26日社交媒體最後一次更新IG的限時動態，當日是文彬的生忌，因此她上載與文彬於2015年合作拍劇的照片並配文「HBD」（Happy Birthday），以悼念2023年同樣在家中倒臥身亡的文彬。

令人惋惜的是，兩人的生命都相當短暫，文彬去世時只有25歲，而金賽綸本來將於本年7月迎來25歲生日。

有網民截圖並轉載金賽綸當日上傳的「最後限時動態」：

過去有韓國「最美童星」之稱的女星金賽綸（Kim Sae-ron）2025年2月16日逝世，終年24歲。圖為她生前在社交媒體IG上最後一次更新限時動態，上載與已故韓國歌手文彬於2015年合作拍劇的照片並配文「HBD」（Happy Birthday），以慶祝後者冥誕。（X@cathrine_j1734）

金賽綸離世日撞正金秀賢生日？

而更巧合的是，金賽綸逝世當天正是其緋聞男友、韓國男星金秀賢的37歲生日。

金賽綸2024年3月，在韓國男星金秀賢與金智媛主演劇集《淚之女王》播出期間，於IG限時動態上傳一張與金秀賢面貼面的親密合照，2人關係隨即惹來揣測。

金賽綸當時已立刻刪除該限動，但仍有大批網民批評她借機炒作，望借助金秀賢人氣復出。

金賽綸曾上載與金秀賢「面貼面」的親密合照，並引起軒然大波。（IG圖片）

金賽綸（IG@ron_sae）

韓聯社同日報道稱，警方負責人在記者會上透露，由於現場未發現遺書，又未發現外部入侵痕跡等犯罪疑點，因此無需再進行特別調查。

金賽綸本在16日下午與友人相約碰面，其友人抵達她的住處時，卻發現她已失去意識，其友人隨後急忙報警求助。

警方在當地時間下午4時50分接報後立刻趕赴現場，但金賽綸她最終仍然不治身亡。警方已強調，考量到死者家屬的感受，他們將不會對外說明她的確切死因。

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金賽綸2001年出道，2010年拍攝《大叔》而爆紅。童星出身的她2022年因酒駕肇逃、拒絕酒測遭撻伐，自毀大好星途，而她2024年原計劃透過話劇復出，卻又爆出「秒刪與金秀賢貼臉照」風波後遭換角，復出失敗。