巴布亞新畿內亞華裔前總理陳仲民去世　享年85歲

巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）前總理陳仲民（Julius Chan）於1月30日在新愛爾蘭省（New Ireland Province）去世，享年85歲。作為巴布亞新畿內亞獨立的創始人之一，陳仲民的逝世標誌着一個時代的結束。



作為巴布亞新畿內亞的第一任財政部長，陳仲民領導建立當地銀行和金融體系，並兩度擔任總理領導國家（1980-82年和1994-97年）。

陳仲民出生於1939年8月，正值第二次世界大戰爆發前夕，其母親Miriam Tinkoris是巴布亞新畿內亞的原住民，其父陳柏（Chin Pak）則是來自中國廣東省的移民。據《衛報》報道，陳仲民從小就意識到華人社區看不起他的父親，因為他「卑鄙到娶了個黑人女人」。

1973年，34歲的陳仲民幫助建立巴布亞新畿內亞的銀行系統。他坦言自己了解的甚少，但稱：「自治和獨立的世界是一個未知的世界，這是值得爭取的事情。」當地在同年12月實行內部自治，1975年脫離澳洲獨立，成為英聯邦王國成員國。

但獨立後的國家仍經歷動蕩，最著名的就是長期的布干維爾內戰（Bougainville Civil War），1988年開始到1998年結束。陳仲民上任後曾誓言要解決布干維爾危機，但1997年他秘密僱用桑德萊恩（Sandline）僱傭兵以結束戰爭的消息曝光後，使他在全球聲名狼藉。

儘管遭到大規模公眾抗議和譴責，陳仲民也從未承認過自己做錯了甚麼，惟他之後因醜聞落選總理，直至十年後2007年才以新愛爾蘭省省長的身份重返公眾視野，並擔任該職位長達18年，直到離世。